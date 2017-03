1/4 nữ sinh Anh bị bạo hành tình dục

Một nạn nhân ngồi chờ bên ngoài bệnh viện ở phòng khám chuyên khoa về các trường hợp bị hiếp dâm đã cho biết: chỉ một người sau khi bạo hành mới đi đến báo cảnh sát.



4 trong số 10 người được hỏi nói rằng họ nghĩ họ sẽ bị khiển trách, xa lánh khi kể chuyện tủi nhục đó cho người thứ ba biết.



Những số liệu chỉ ra rằng 23% trong số phụ nữ bị bạo hành tình dục và 25% trong số đó là sinh viên nữ. Trong số những người phải đối mặt với hành vi bạo hành tình dục, 5% nói rằng họ đã bị cưỡng hiếp và 2% nói rằng họ là nạn nhân của âm mưu cưỡng hiếp.



Trong số những vụ bạo hành tình dục, cứ 10 nạn nhân thì 1 người bị ép sử dụng chất cồn hoặc chất gây nghiện.





Một nửa nạn nhân nói rằng họ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng,

số khác lại nghĩ rằng nếu như họ tới gặp cảnh sát,

họ sẽ bị buộc tội cho những gì đã xảy ra (Ảnh: DailyMail)



Theo Hà Anh (VNN/ DailyMail)



Nhưng một cuộc thăm dò dư luận đã đưa ra kết quả là chỉ 4% (tức là cứ 1 trong số 25 trường hợp) các sinh viên nữ đã từng bị bạo hành tình dục thông báo vụ việc cho trường học của họ, và chỉ 1 trong số 10 sinh viên thông báo cho cảnh sát.Một nửa nạn nhân nói rằng họ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, trong khi 43% nạn nhân lại nghĩ rằng nếu như họ tới gặp cảnh sát, họ sẽ bị buộc tội cho những gì đã xảy ra.Cứ 1 trong 8 người được hỏi nói rằng họ đã từng bị lén theo dõi khi học đại học hay cao đẳng, và chuyện đó thường kéo dài vài tuần cho tới 1 năm, thậm chí có thể hơn.Và hơn 1/3 người được hỏi nói rằng họ cảm thấy không an toàn khi tới trường vào buổi tối, chủ yếu là vì họ cảm thấy lo lắng về việc bị gạ gẫm, hăm dọa, đe dọa hay tấn công.Nghiên cứu viên Hidden Marks đã cho thấy hầu hết các trường hợp, nạn nhân biết kẻ gây tội là ai trước khi hắn hành động.Báo cáo của Hiệp hội Sinh viên quốc gia dựa trên cuộc điều tra với hơn 2000 sinh viên nữ ở Anh kêu gọi về việc không khoan dung đối với hành vi quấy rối và bạo hành và những chính sách nhằm ngăn chặn hành vi bạo hành đối với phụ nữ.Bà Olivia Bailey, một viên chức trong Hiệp hội Sinh viên nói rằng: “Thật là hỗn loạn vì có quá nhiều sinh viên nữ bị bạo hành tình dục và quấy rối trong khi đang ở trường học. Thật đáng lo ngại là trong rất nhiều trường hợp thủ phạm lại là bạn cùng học.Rõ ràng là những gì đã làm chưa đủ để khuyến khích các sinh viên nữ khai báo cho nhà trường và cảnh sát biết về những hành vi bạo hành hay quấy rối tình dục”.“Bản báo cáo này là một hồi chuông cảnh tỉnh. Các trường đại học cũng như cao đẳng cần phối hợp chặt chẽ hơn với cảnh sát địa phương, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và cả những dịch vụ về y tế nhằm giúp các nạn nhân được an toàn và giúp họ lấy lại sự tự tin để tiếp tục cuộc sống phía trước".Các cơ quan hữu trách cũng cần phải giải quyết mọi vụ án được báo cáo về bạo hành hay quấy rối với thái độ nghiêm túc nhất, do vậy các sinh viên có thể hết lo lắng về những hành vi phạn tội tương tự.