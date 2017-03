102 người chết trong bão Sandy ở Mỹ

Tại Mỹ, bão Sandy quét qua 17 bang gây thiệt hại vật chất ước tính từ 30 đến 50 tỉ USD, được xếp vào thiên tai gây thiệt hại vật chất nhiều thứ hai ở Mỹ. Vẫn còn hơn 3,6 triệu hộ gia đình và xí nghiệp mất điện.

Dân New York chờ nhận cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ ở Long Beach. Ảnh: REUTERS

Bang New York bị thiệt hại về người nặng nhất với 48 người chết, trong đó có 41 nạn nhân ở TP New York. Còn 6.000 người phải tạm trú ngụ trong 76 trường học. Đêm 2-11, Thị trưởng New York Michael Bloomberg thông báo hoãn cuộc chạy marathon truyền thống lần thứ 43 dự kiến vào Chủ nhật 4-11 với khoảng 47.000 vận động viên trên thế giới tham gia.

Tại Haiti, hãng tin Reuters cho biết tình hình khắc phục hậu quả bão Sandy đã trở nên nghiêm trọng. Thủ tướng Laurent Lamothe đã phải kêu gọi quốc tế giúp đỡ.

H.DUY