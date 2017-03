110 năm tù cho nhà đầu tư Mỹ lừa đảo

Tuy nhiên, đây chỉ là bản án tượng trưng vì hiện ông Stanford không một xu dính túi.

Allen Stanford đến tòa ngày 14-6 để nhận bản án 110 năm tù vì hành vi lừa đảo của mình - Ảnh: Reuters

Tại phiên tòa, các công tố viên đã đề nghị án cao nhất 230 năm tù cho Stanford và gọi ông là "kẻ săn mồi độc ác, chịu trách nhiệm cho một trong những vụ lừa đảo cực lớn trong lịch sử". Tuy nhiên, bên luật sư bào chữa chỉ đề nghị mức án 31-44 tháng tù cho thân chủ, tức khoảng thời gian ông đã ở trong tù tính tới nay.

Tháng 3-2012, Stanford đã bị tòa án phán quyết phạm 13 tội lừa đảo theo mô hình Ponzi (vay của người này để trả cho người khác) sau phiên tòa kéo dài 5 tuần ở Houston.

Các công tố viên cáo buộc Stanford bán hàng tỉ USD chứng chỉ tiền gửi của các nạn nhân tại Ngân hàng Stanford International Bank Ltd. ở Antigua. Họ được thông báo nhận lợi tức 3-4% cao hơn so với Mỹ, và ngân hàng đã đầu tư vào các sản phẩm an toàn như trái phiếu và cổ phiếu. Tuy nhiên, thực tế Stanford lại dùng để đầu tư cá nhân vào bất động sản và kinh doanh thất bại. Đồng thời ông ta cũng dùng tiền cho lối sống xa hoa của mình.

Hiện các nạn nhân của Stanford vẫn chưa nhận được đồng tiền nào trả lại, dù bồi thầm đoàn cho biết khoảng 330 triệu USD từ các ngân hàng nước ngoài được giao dịch theo cách lừa đảo nên trả lại cho chủ nhân.

Tại phiên tòa, sau khi bị cáo buộc sử dụng mô hình Ponzi, Standford vẫn khẳng định mình không bao giờ lừa đảo ai và nếu ở trong tù thì cũng vẫn yên ổn tinh thần.

Trước đó, năm 2009, vua lừa Bernie Madoff nhận án 150 năm tù vì lừa đảo các nạn nhân 20 tỉ USD cũng bằng mô hình Ponzi.

Theo H.N. (TTO / AFP, CNN)