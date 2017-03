121 người chết trong vụ cháy xí nghiệp may ở Bangladesh

“Chúng tôi đã tìm thấy 112 thi thể vào sáng nay”, lãnh đạo lực lượng cứu hỏa quốc gia - thiếu tướng Abu Nayeem Mohammad Shahidullah nói với AFP.



“Chúng tôi đã bắt đầu lại công việc tìm kiếm vào sáng nay và phát hiện các thi thể nằm trên những tầng khác nhau của tòa nhà xí nghiệp”, ông nói.









Lực lượng chức năng đang cố gắng dập lửa - Ảnh: AFP



Theo Trùng Quang (TNO)



Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho ở tầng trệt của tòa nhà xí nghiệp may Tazreen Fashion cách thủ đô Dhaka khoảng 30 km về phía bắc vào tối 24.11, khiến hàng trăm công nhân bị mắc kẹt ở các tầng trên, cảnh sát cho biết.Thanh tra cảnh sát Mostofa Kamal trước đó cho biết 9 công nhân đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.Ông nói nhiều công nhân đã nhảy từ các tầng trên xuống đất để thoát thân trước khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa hung hãn.Nguyên nhân xảy ra vụ việc chưa được xác định, nhưng các vụ hỏa hoạn do chập mạch và dây điện chất lượng xấu xảy ra thường xuyên ở các xí nghiệp may mặc ở Bangladesh, vốn sử dụng nhân công rẻ để sản xuất quần áo xuất khẩu sang các nước phương Tây.