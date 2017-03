13 nước chống IS họp trong khi IS tăng viện ở Mosul

Hội nghị thảo luận ba chủ đề: Đánh giá chiến dịch tái chiếm Mosul (Iraq); thảo luận các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là tiêu diệt IS ở Syria; dự báo các kịch bản tháo chạy của IS.

Bộ Quốc phòng Pháp đánh giá chiến dịch tái chiếm Mosul đang diễn ra thuận lợi. Quân đội Iraq cho biết từ đầu chiến dịch ngày 17-10 đến nay đã chiếm gần 80 làng quanh Mosul và hiện thời đã vận động đến cửa ngõ TP (ảnh). Riêng lực lượng người Kurd còn cách Mosul 10 km.





Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Pháp ghi nhận trong mấy ngày qua quân IS đã tăng viện vài trăm tên từ Syria sang Mosul. Báo Ouest France đánh giá có ba giả thiết được nêu ra: IS tháo chạy và rút vào bí mật; IS đương đầu và sẽ có đánh lớn; IS bố trí quân hạn chế và gài mìn bẫy để đánh cầm chân. Các chuyên gia nhận định kịch bản thứ ba đáng tin cậy nhất. Chuyên gia Zaineb Al-Assam ở văn phòng tư vấn IHS Country Risk (Anh) ghi nhận bọn IS vẫn rất nguy hiểm với mạng lưới địa đạo và kho vũ khí hóa học.