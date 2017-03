14 người trên máy bay bị rơi tại Peru đều đã chết

Phát biểu với báo giới, ủy viên công tố Cesar Guevara cho biết nhóm điều tra đặc biệt gồm 8 thành viên đã lần theo lịch trình chuyến bay và đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc trực thăng Sikorsky S-58 ET tại vùng núi hiểm trở Mamarosa thuộc bang Cusco.



Toàn bộ thi thể của 14 nạn nhân, gồm 8 người Hàn Quốc, 1 người Séc, 1 người Thụy Điển, 1 người Hà Lan và 3 người Peru cùng 2 thành viên phi hành đoàn đã được nhận dạng.



Theo một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường, chiếc máy bay này đã đâm vào núi Mamarosa và nổ tung. Mặc dù địa điểm chiếc máy bay gặp nạn đã được xác định, xong đội cứu hộ phải mất 7 giờ để tìm được tất cả thi thể nạn nhân do địa hình hiểm trở và thời tiết xấu cản trở hoạt động tìm kiếm.



Hai quan chức thuộc đại sứ quán Hàn Quốc tại Lima cũng có mặt tại Cusco để tham gia cứu hộ.



Theo nguồn tin từ Bộ ngoại giao Hàn Quốc, 8 kỹ sư thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên đang trên đường trở lại bang Cusco để thực hiện một dự án xây dựng thủy điện sau khi đã hoàn thành công việc khảo sát.



Chiếc trực thăng Sikorsky S-58 ET đã bị mất liên lạc ngày 7/6 khi bay qua thị trấn Huallahualla, nằm ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển./.



Theo TTXVN