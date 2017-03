15 ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm nợ

Khủng hoảng nợ châu Âu dẫn đến rủi ro của các ngân hàng lớn.

Mỹ bị nặng nhất với năm ngân hàng. Ngoài Bank of America bị hạ một bậc, bốn ngân hàng còn lại gồm Morgan Stanley, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, Inc. và J.P. Morgan Chase & Co. bị hạ hai bậc.

Canada có ngân hàng Royal Bank of Canada bị hạ hai bậc.

Chín ngân hàng của năm nước châu Âu bị hạ bậc.

Biếm họa của JOEP BERTRAMS (Hà Lan). Chữ trong ảnh: Rating= Mức tín nhiệm nợ.

Từ tháng 2, Moody’s bắt đầu đưa 17 ngân hàng đầu tư lớn vào tầm ngắm. Một tháng sau, Moody’s hạ bậc tín nhiệm nợ của Macquarie Group Ltd. (Úc) và Nomura Holdings Inc. (Nhật). Trong tháng 5 và tháng 6, hàng loạt ngân hàng của Ý, Tây Ban Nha, Đức và Áo bị hạ bậc.

Anh có Barclays Bank PLC (hai bậc), HSBC Holdings PLC (một bậc) và Royal Bank of Scotland Group PLC (hai bậc).

Pháp có BNP Paribas (hai bậc), Société Générale (một bậc) và Crédit Agricole S.A. (hai bậc).

Ba ngân hàng còn lại gồm UBS AG (hai bậc) và Crédit Suisse AG (ba bậc) của Thụy Sĩ cùng với Deutsche Bank AG (hai bậc) của Đức.

Moody’s chia 15 ngân hàng trên thành ba nhóm với mức độ rủi ro khác nhau:

● Nhóm một gồm ba ngân hàng HSBC Holdings PLC, Royal Bank of Canada và J.P.Morgan Chase & Co..

Các ngân hàng này vẫn còn khả năng kháng cự tốt với diễn biến bất ổn của thị trường, đặc biệt từ ảnh hưởng nợ công châu Âu, có khả năng quản lý rủi ro tốt và đa dạng nguồn thu hơn.

● Nhóm hai có tám ngân hàng gồm Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole S.A., Crédit Suisse AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Inc., Société Générale và UBS AG.

Một số ngân hàng có khả năng quản lý hiệu quả rủi ro nhưng hầu hết đều dễ bị tổn thương với kinh tế yếu kém của châu Âu, đặc biệt là các ngân hàng ở châu Âu.

● Nhóm ba với bốn ngân hàng gồm Royal Bank of Scotland Group PLC, Morgan Stanley, Citigroup Inc. và Bank of America.

Các ngân hàng này gặp nhiều vấn đề về quản lý rủi ro, có nguy cơ gặp bất ổn cao và nguồn vốn ít ổn định. Trong số này, Royal Bank of Scotland Group PLC đặc biệt nhạy cảm với khủng hoảng nợ châu Âu.

Về phía các ngân hàng Mỹ, Moody’s đặc biệt chú ý đến hoạt động yếu kém gây thất thoát vốn trong thời gian gần đây và hoạt động đầu tư nhiều rủi ro vào thị trường chứng khoán.

Theo báo New York Times, ngành công nghiệp ngân hàng Mỹ đang phải chiến đấu chật vật với kinh tế yếu kém của Mỹ và khủng hoảng nợ châu Âu, bởi thế động thái hạ bậc tín nhiệm nợ chỉ làm cho tình hình thêm bi đát với nguy cơ các nhà đầu tư sẽ quay lưng một đi không trở lại.

Tiêu điểm 62 tỉ euro các ngân hàng Tây Ban Nha cần để tái cấp vốn theo công bố ngày 21-6 (giờ địa phương) của hai công ty kiểm toán độc lập Oliver Wyman và Roland Berger. Các ngân hàng cần vốn nhất là Bankia, Caixa Catalunya, Novacaixagalicia và Banco de Valencia.

ĐĂNG KHOA