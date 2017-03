151.000 thường dân thiệt mạng do bạo loạn

Ngày 9-1, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố báo cáo một cuộc điều tra quy mô tại Iraq. Theo báo cáo, tính từ lúc Mỹ và Anh đưa quân vào Iraq hồi tháng 3-2003 cho đến tháng 6-2006, có khoảng 151.000 thường dân Iraq thiệt mạng do bạo loạn. Hơn phân nửa trong số thiệt mạng xảy ra tại thủ đô Baghdad. Như vậy trung bình mỗi ngày có 120 người chết do bạo loạn tại Iraq.

Để tiến hành điều tra, Tổ chức Y tế thế giới đã phối hợp với Bộ Y tế Iraq cử người đi hỏi thăm từng nhà. Tổng cộng có 9.345 hộ gia đình sống trong khoảng 1.000 khu phố và làng mạc trên toàn lãnh thổ Iraq tham gia điều tra. Thời gian điều tra kéo dài từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007. Các nhân viên điều tra chỉ lấy số liệu về những trường hợp chết do bạo loạn hoặc những trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do mìn gài ven đường.

Trong cuộc điều tra lần này, số hộ gia đình tham gia nhiều gấp năm lần so với cuộc điều tra do Đại học Johns Hopkins của Mỹ tiến hành hồi năm 2006. Về số tử vong, kết quả điều tra của Tổ chức Y tế thế giới thấp hơn của Đại học Johns Hopkins (hơn 600.000 người Iraq thiệt mạng) nhưng cao hơn của tổ chức Iraq Body Count (80.000-87.000 người chết).

Các chuyên gia nhận xét đây là cuộc điều tra mang tính chất toàn diện nhất và khoa học nhất kể từ đầu cuộc chiến Iraq đến nay. Kết quả điều tra đã được công bố trên trang web của tạp chí New England Journal of Medecine, một tạp chí nghiên cứu khoa học rất uy tín.

Chuyên gia Richard Brennan thuộc tổ chức phi chính phủ International Rescue Committee đã từng tiến hành nhiều cuộc điều tra tương tự tại Kosovo, Uganda và CHDC Congo. Ông đánh giá cuộc điều tra nêu trên của Tổ chức Y tế thế giới rất đáng tin cậy.

Cho đến nay, chưa có cuộc điều tra chính thức nào của chính phủ Iraq về số thương vong trong chiến tranh. Nguyên nhân như sau: Tình hình Iraq bất ổn liên tục nên không thể kiểm đếm chính xác số thương vong mới; do mối quan hệ căng thẳng giữa hai cộng đồng Shiite và Sunni, số liệu thu thập được có thể không chính xác; nhiều trường hợp tử vong không thể thống kê do theo tập tục Hồi giáo, gia đình tổ chức an táng rất nhanh.