16 người chết dưới mỏ vàng

Bảy người mắc kẹt đã được cứu. Có 329 công nhân làm việc dưới mỏ trong lúc tai nạn xảy ra. Nguyên nhân do dây cáp điện bị chập. Các nạn nhân chết chủ yếu do ngạt thở và trúng khí độc. Chủ mỏ đã bị bắt. Chính quyền TP Chiêu Viễn ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các doanh nghiệp mỏ dừng sản xuất để kiểm tra toàn diện về an toàn lao động.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)