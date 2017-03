16 người chết vì nổ mỏ than ở Ukraina

AFP dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraina cho hay vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h57 sáng nay theo giờ địa phương, khi 28 thợ mỏ đang làm việc. Ngoài 16 người được xác định là đã chết cùng10 người khác bị mất tích, có ba người đang được điều trị tại bệnh viện do hậu quả của vụ nổ ở mỏ Sukhodolskaya-Vostochnaya, thuộc tỉnh miền đông Lugansk Oblast của quốc gia Đông Âu.

Tổng thống Ukraina, ông Viktor Yanukovich dự kiến sẽ bay tới hiện trường vụ tai nạn, nơi có mỏ than thuộc sở hữu của công ty khai thác than Krasnodonugol, phát ngôn viên Albina Kosheleva của chính quyền thành phố Lugansk cho hay. Bộ trưởng Năng lượng Ukraina, Yury Boiko trước đó đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Các thợ mỏ Ukraina thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: AFP

Một quan chức của Group Metinvest, công ty mẹ của Krasnodonugol, cho biết mỏ Sukhodolskaya-Vostochnaya có thiết bị hiện đại, nhưng đồng thời là một trong số những mỏ than nguy hiểm nhất tại Ukraina, vì nó có mức độ khí mê tan rất nguy hiểm. Nhiều tai nạn từng xảy ra ở mỏ than này trong quá khứ.

"Công ty đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp mỏ Sukhodolskaya-Vostochnaya, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm", vị quan chức giấu tên nói. Quan chức của công ty Group Metinvest cũng cho hay mỗi gia đình có thợ mỏ thiệt mạng sẽ được nhận một triệu hryvnias, tương đương 125.000 USD.

Giới chức Ukraina hiện chưa cung cấp chi tiết nguyên nhân của vụ nổ mỏ than Sukhodolskaya-Vostochnaya, tuy nhiên hầu hết các thảm họa mỏ than ở quốc gia này đều xuất phát từ sự tích tụ khí mê tan. Dmitry Kalitventsev, lãnh đạo công đoàn của các thợ mỏ địa phương, cho rằng vụ nổ ở mỏ Sukhodolskaya-Vostochnaya cũng có cùng nguyên nhân kể trên, đồng thời thể hiện sự lo ngại rằng con số thiệt mạng sẽ còn tăng.

Các tai nạn chết người thường xuyên xảy ra ở các mỏ than của Ukraina, hầu hết là các mỏ tại vùng công nghiệp phía đông của quốc gia này. Rất nhiều mỏ than không được đầu tư đúng mức và có trang thiết bị nghèo nàn, trong khi việc vi phạm quy tắc an toàn rất phổ biến.

Tai nạn hầm lò tồi tệ nhất trong lịch sử Ukraina xảy ra vào năm 2007, khi hơn 100 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ nổ ở mỏ than Zasyadko, một trong ba mỏ lớn nhất của quốc gia Đông Âu.

Theo Phan Lê (VNE)