2 xe khách đụng nhau làm 38 người chết

Những người bị thương đã được đưa đi chữa trị tại bệnh viện địa phương. Hiện cảnh sát và các nhân viên cứu hộ tiếp tục cứu những hành khách còn bị kẹt trong 2 chiếc xe đã bị biến dạng sau vụ tai nạn.

Trước đó chiều ngày 21-2, tại khu vực Đông Nam Peru, một chiếc xe cứu hộ đã lao xuống vực sâu 50 m, khiến 5 người chết và 2 người bị thương. Chiều tối ngày 21-2, cũng tại khu vực Đông Nam Peru xảy ra một vụ lật xe tải làm 3 người chết và 4 người bị thương.

Peru là một trong những nước có tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Mỹ Latinh. Theo thống kê, năm 2009, số người chết do tai nạn giao thông ở Peru khoảng 4.000 người, cao hơn 10% so với năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là các quy định về an toàn giao thông không đầy đủ, thiếu lực lượng tuần tra xử lý các hành vi vi phạm, và thiếu các biện pháp kiểm tra an toàn của các phương tiện giao thông cần thiết.

Theo VOV/Tân Hoa xã