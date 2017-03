200 người chết vì giá rét ở châu Âu

Theo báo Irish Times ngày 22-12, chỉ tính riêng Ukraine đã có ít nhất 83 người thiệt mạng khi nhiệt độ xuống mức -20 độ C, trong đó 57 nạn nhân được tìm thấy ngoài đường phố. Ngoài ra, hơn 500 người phải nhập viện vì những vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết giá lạnh. Gần 100 ngôi làng ở miền Nam sống trong cảnh thiếu điện khi nhu cầu sưởi ấm tăng lên khắp nước.



Tại nước láng giềng Ba Lan, khoảng 50 người đã tử vong vì thời tiết giá rét kể từ đầu tháng 12, trong đó hầu hết nạn nhân là người vô gia cư. Ngoài ra, 41 người khác thiệt mạng vì ngộ độc khí CO do thiết bị sưởi tại nhà bị trục trặc. Thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ có lúc xuống dưới -20 độ C cũng khiến 56 người Nga thiệt mạng và 371 người nhập viện trong vài tuần trở lại đây.



Các nhà dự báo thời tiết cho biết đợt giá rét này có thể kéo dài đến hết ngày 24/12.





Theo Phương Võ (Người Lao Động)