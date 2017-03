2.000 người Mỹ biểu tình phản đối do thám bí mật

Tham gia cuộc biểu tình xung quanh khu nhà Quốc hội có hơn 2.000 người thuộc hơn 100 tổ chức về quyền tự do dân sự như Liên minh quyền tự do dân sự Mỹ (ACLU), Hội đồng về quan hệ Mỹ-Hồi giáo, phong trào biểu tình chống Phố Wall (OWS).









Người biểu tình tại Mỹ hôm 26/10. (Nguồn: Reuters)



Mục đích của cuộc biểu tình là kêu gọi các nghị sỹ Quốc hội Mỹ thông qua dự luận ngăn chặn tình trạng do thám tràn lan của các cơ quan an ninh Mỹ.Phát biểu trước đoàn người biểu tình, ông Craig Aaron, người đứng đầu tổ chức báo chí tự do, cho biết chương trình do thám tràn lan của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) trong nhiều năm qua không phải là "tả hoặc hữu" mà là "sai và đúng."Jennifer Wynne, một thanh niên tham gia biểu tình, cho biết trong vài tháng qua, nhờ có sự tiết lộ của cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden, người dân Mỹ mới được biết và rất bất bình với tình trạng lạm dụng quyền hạn của các cơ quan an ninh Mỹ khi chặn thu, đọc và nghe lén thư điện tử và các cuộc nói chuyện điện thoại của hàng trăm nghìn người dân.Cuộc biểu tình diễn ra sau nỗ lực bất thành của Hạ viện Mỹ hồi tháng Bảy vừa qua nhằm thông qua dự luật ngăn chặn việc NSA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ thu thập và lưu trữ các dữ liệu cá nhân, trong đó có các cuộc nói chuyện điện thoại.Chính quyền của Tổng thống Barack Obama và nhiều nghị sỹ Mỹ cho tới nay vẫn ra sức bao biện và cho rằng chương trình của NSA là nằm dưới sự giám sát của Quốc hội và rất hữu hiệu cho việc bảo vệ an ninh quốc gia vì nó đã giúp ngăn chặn được hàng chục kế hoạch tấn công khủng bố.Cuộc biểu tình của người dân Mỹ diễn ra khi tờ báo De Spiegel của Đức ngày 26/10 đăng tiếp thông tin nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia của Mỹ có thể đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Ðức Angela Merkel hơn một thập niên.Tờ báo cho biết Tổng thống Barack Obama đã xin lỗi nhà lãnh đạo Đức khi bà gọi điện thoại yêu cầu làm rõ vấn đề.Đức và Brazil hiện đang soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo đó đưa các hoạt động Internet vào phạm vi bảo vệ của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm bảo vệ quyền riêng tư của mọi người trong hoạt động thông tin liên lạc điện tử. Nghị quyết được xem như một sự phản đối đối với những hoạt động do thám của Mỹ./.