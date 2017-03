21 triệu tài khoản ngân hàng rao bán ở chợ đen

Commuters at Berlin's Friedrichstrasse station. The details of bank accounts held by 21 million Germans …

Thông tin này được đăng tải trong một phóng sự điều tra trên tuần báo kinh tế Wirtschaftswoche. Để thực hiện bài điều tra này, tháng trước, 2 phóng viên của báo đã gặp gỡ những người rao bán chiếc đĩa CD trong đó có chứa tên, địa chỉ, ngân hàng và số tài khoản của 21 triệu khách hàng.

Chủ bút phụ trách vụ điều tra đang gây xôn xao trong dư luận Đức cho biết: “Trong lần giao dịch đầu tiên, chúng tôi đã lấy được đĩa CD với tài khoản của 1,2 triệu khách hàng. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi”.

Wirtschaftswoche đã đưa cho nhà chức trách hồ sơ vụ việc và dự kiến sẽ cho ra ánh sáng đường dây tội phạm thẻ quy mô lớn. Trong vụ án tồi tệ nhất này có đến ba phần tư hộ gia đình ở Đức sẽ thấy lo sợ vì tiền của họ có thể bị kẻ xấu lấy mất mà không hay biết gì.

Peter Schaar, quan chức chính phủ phụ trách việc bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân, cho rằng sự việc này cho thấy cần phải có một điều luật nghiêm khắc hơn đối với việc bảo đảm an toàn dữ liệu.