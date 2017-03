25 quan chức Hàn Quốc đối mặt án kỷ luật vì vụ chìm tàu

Theo Xinhua, cơ quan thanh tra quốc gia Hàn Quốc (BAI) nhận thấy có vấn đề trong hệ thống phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, khả năng đối phó với khủng hoảng và quản lý các bí mật quân sự của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo của cơ quan thanh tra cũng cho biết hội đồng tham mưu trưởng, chỉ huy lực lượng hải quân và tư lệnh hạm đội số hai đã không có các biện pháp thích hợp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ phía Triều Tiên tại vùng biển phía tây của bán đảo. Việc báo cáo tình hình với các tư lệnh cấp cao bị chậm trễ và Bộ Quốc phòng cũng không khởi động cơ chế quản lý khủng hoảng.

BAI hôm qua cho hay cơ quan này đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xử phạt 25 quan chức tại 7 bộ phận, trong đó có 13 sĩ quan cấp tướng, 10 sĩ quan cấp đại tá và hai quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng. Trong danh sách này có Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tướng Lee Sang-eui.

Tàu Cheonan của Hàn Quốc, trọng tải 1.200 tấn, chở 104 thủy thủ, chìm ở vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên hôm 26/3, khiến 46 người thiệt mạng. Báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế gồm 5 nước kết luận tàu chiến chìm là do ngư lôi của Triều Tiên. Hàn Quốc đã đệ trình vấn đề này lên Hội đồng Bảo an.

Triều Tiên liên tục bác bỏ việc dính líu đến vụ tàu Cheonan. Bình Nhưỡng mới đây cảnh báo việc Hội đồng Bảo an đưa vụ tàu chìm vào chương trình nghị sự có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng với an ninh bán đảo. Đồng thời, Triều Tiên cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp để nước này có thể tiến hành điều tra riêng.

