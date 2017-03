29 thợ mỏ New Zealand thiệt mạng trong vụ nổ thứ 2

Người thân các thợ mỏ bật khóc sau khi nghe tin về vụ nổ thứ 2.

29 thợ mỏ đã bị mắc kẹt sau một vụ nổ tại mỏ than Pike River, phía tây New Zealand, ngày 19/11.Nhóm thợ mỏ baogồm 24 người New Zealand, 2 người Australia, 2 người Anh và một người Nam Phi. Không có liên lạc nào với nhóm thợ mỏ kể từ vụ nổ đầu tiên.

Cảnh sát trưởng của New Zealand, ông Gary Knowles, cho hay vụ nổ thứ 2 xảy ra vào chiều nay, 24/11, theo giờ địa phương.

“Thật không may khi tôi phải thông báo với công chúng New Zealand rằng vào lúc 2h37 chiều nay, một vụ nổ lớn khác đã xảy ra dưới hầm mỏ. Dựa vào vụ nổ này, chúng tôi tin rằng tất cả các thợ mỏ đã thiệt mạng”, ông Knowles nói. “Vụ nổ thứ 2 cũng nghiêm trọng như vụ nổ thứ nhất”.

Giám đốc điều hành mỏ Pike River, ông Peter Whittal, cho biết công ty của ông sẽ làm mọi cách để đưa thi thể các nạn nhân lên mặt đất.

Hiện chưa rõ nguyên nhân nào gây ra vụ nổ thứ 2, diễn ra gần 5 ngày sau vụ nổ đầu tiên. Giám đốc điều hành mỏ Pike River nói các đội cứu hộ không có liên quan gì tới vụ nổ thứ 2.