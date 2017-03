3 thị trưởng Mỹ bị còng tay vì tham nhũng

Trong số 44 người bị bắt có 29 chính trị gia bao gồm 3 thị trưởng và 2 nhà lập pháp. Dù ở một bang có tiền sử về tham nhũng như New Jersey, số lượng người bị bắt cùng lúc như thế này vẫn là quá lớn.

Một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết tham nhũng là "ung nhọt hủy hoại những giá trị cơ bản của bang". Kể từ năm 2001, có tổng cộng 130 chính trị gia thú nhận hoặc bị truy tố tội danh này ở New Jersey.

"Dường như ai nấy đều muốn một mẩu của miếng bánh. Tham nhũng lan tràn khắp bang này", Quyền tổng chưởng lý Mỹ Ralph Marra cho biết. Ông thêm rằng các chính trị gia này "sẵn sàng rao bán bản thân".

Cuộc điều tra này ban đầu tập trung vào một mạng lưới tội phạm bị nghi rửa hàng chục triệu đô qua thông qua hoạt động từ thiện, cầm đầu là các giáo sĩ Do Thái ở New Jersey và New York. Các nhà điều tra sau đó sử dụng người cung cấp thông tin trong vụ việc này để tìm hiểu về những chính trị gia tham nhũng. Người này đóng giả một thương nhân, trả hàng chục nghìn đôla cho các chính trị gia ở New Jersey để giành các hợp đồng xây dựng nhà cửa.

Đặc vụ của FBI cho hay các chính trị gia bị bắt vì tham nhũng không liên quan tới đường dây rửa tiền hay bán thận.

Ngoài 29 chính trị gia, các điệp viên của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) còn bắt giữ 15 nghi phạm liên quan tới đường dây rửa tiền. Trong số này còn có một kẻ bị bắt vì buôn bán thận lấy từ Israel. Những người Israel đã bán thận với giá 10.000 USD. Bộ phận này được đưa trở về Mỹ và bán với giá 160.000 USD.