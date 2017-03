4.000 người phải sơ tán vì báo động tại Tháp Eiffel

Cảnh sát Pháp cho biết tình trạng an ninh đặc biệt đã được thiết lập trong phạm vi bán kính 200m xung quanh Tháp Eiffel. Khoảng 4.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực này.



Tuy nhiên, sau khi kiểm tra gói bưu kiện khả nghi, lực lượng an ninh Pháp đã không tìm thấy chất nổ.



Đây là lần thứ tư trong mấy tháng qua, lệnh báo động và sơ tán được đưa ra tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Ba lần trước đó cũng được coi là "báo động giả" bởi lực lượng an ninh sau đó cũng không phát hiện được chất nổ. Lần gần đây nhất là vào ngày 26/1.



Tháp Eiffel là địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại thủ đô Paris. Năm 2009 đã có khoảng 6,6 triệu lượt khách du lịch tham quan nơi này. Các lực lượng an ninh Pháp cảnh báo Tháp Eiffel có nhiều khả năng là một trong những mục tiêu tấn công ở châu Âu của các phần tử khủng bố, đặc biệt sau khi Pháp tham gia chiến dịch quân sự của liên quân nhằm vào Libya mới đây./.





