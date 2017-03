46 người chết do tai nạn nổ mỏ than

Tai nạn xảy khi 72 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ Hưng Đông số 2 ở huyện Vệ Đông, thuộc thành phố Bình Đỉnh Sơn, trong số đó chỉ có 26 người thoát chết.



Cơ quan An toàn Lao động Trung Quốc cho biết, nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, song nhiều khả năng là do thuốc nổ cất giữ dưới hầm mỏ phát nổ. Các đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để tham gia cứu hộ.



Mặc dù vấn đề an toàn lao động tại các hầm mỏ ở Trung Quốc đã được chú trọng và cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng số người thiệt mạng do tai nạn hầm mỏ ở nước này vẫn nhiều nhất thế giới.



Theo số liệu chính thức, năm 2009, các vụ tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc đã làm 2.631 người thiệt mạng, tuy nhiên con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều./.



Theo TTXVN/Vietnam+