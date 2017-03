600 con chim cánh cụt chân đen chết tại Nam Phi

Một đôi chim cánh cụt chân đen. Ảnh: ARKIVE.



Theo Đ.T.V (VNN/ guardian.co.uk, timeslive.co.za)



Đảo Chim có diện tích 19ha được quản lý bởi Công viên quốc gia Nam Phi, thuộc một phần của Công viên quốc gia Addo Elephant. Những con chim cánh cụt non trên đảo này bắt đầu chết hôm thứ ba (15/6) và số lượng tăng lên đến 600 con vào sáng thứ năm (17/6).“Sự phát triển của giai đoạn chim cánh cụt non thường vào khoảng từ vài tuần cho đến 2 tháng tuổi, thời gian này chúng chỉ mới mọc lông, sức đề kháng cơ thể yếu và vì thế, chúng dễ bị tổn thương khi thời tiết khắc nghiệt ập đến bất thường’, giám đốc truyền thông Megan Taplin của Công viên quốc gia Nam Phi cho biết.Dữ liệu của trạm dự báo thời tiết trên đảo Chim cho biết nhiệt độ trong 3 ngày qua tại khu vực này dao động giữa 8,8OC - 12OC và tốc độ gió lên đến 95 km/giờ. Còn tổng lượng mưa trong 3 ngày là 63,2 mm, cao bất thường trong vùng này tại thời điểm hiện tại của năm.Những người bảo vệ trên đảo Chim đã khẩn trương sử dụng mọi biện pháp có thể làm được để cứu nguy chim cánh cụt chân đen bởi các kế hoạch giúp đỡ chúng từ đất liền là không thể do biển động. Họ làm ráo nước tổ chim và dùng những nguyên liệu có trên đảo để làm nơi trú ẩn tạm thời cho chim.Trong tháng 6/2010, chim cánh cụt chân đen hay còn gọi là chim cánh cụt châu Phi (The African Penguin, có tên khoa học là Spheniscus demersus) đã được Sách Đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố ở mức ‘nguy cấp’ do ‘dân số’ của chúng ngày càng giảm dần trên khắp ‘lục địa đen’.Các chuyên gia bảo tồn cho biết có khoảng 150.000 cặp loài chim cánh cụt chân đen vào năm 1956, nhưng đến cuối năm ngoái, ‘dân số’ của chúng chỉ còn 26.000 cặp, giảm đến 80% trong nửa thế kỷ.Với chỉ khoảng 700 cặp chim cánh cụt chân đen gây giống trên đảo Chim, sự mất mát của gần 600 con chim non do ‘bà mẹ thiên nhiên’ nổi giận đã đe dọa nghiêm trọng hơn tới ‘dân số’ của chúng.