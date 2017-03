652 triệu USD bồi thường cho người làm việc tại Ground Zero

Trên thực tế, có tổng cộng 70.000 người đã đòi bồi thường.



Sau khi hai máy bay dân sự bị cướp đâm vào tòa tháp đôi ở New York vào ngày 11/9/2001, hàng nghìn công nhân đã đến giúp cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tìm kiếm tại Ground Zero (Khu vực số Không) - nơi xảy ra vụ tấn công. Nhiều người vẫn tiếp tục làm công việc đó trong suốt cuộc dọn dẹp kéo dài nhiều tháng trời.Qua nhiều năm, những người làm việc tại nơi xảy ra thảm họa này mắc các bệnh ung thư và những chứng bệnh nặng khác. Những nạn nhân tranh cãi rằng khói mù, tro bụi dày đặc trong không khí có chứa chất độc làm họ đau ốm, và họ đã kiện thành phố.Thành phố New York đã đồng ý trả 625 triệu USD dàn xếp vụ việc. 10.043 nạn nhân được trả các khoản tiền bồi thường khác nhau tùy theo mức độ bệnh nặng nhẹ của mỗi người.Các khoản tiền đền bù sẽ rất khác nhau tùy theo mức độ ảnh hưởng, từ vài trăm USD đến hơn 1 triệu USD. Một phần khá lớn đền bù này sẽ được dùng để trả các luật sư. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân không đồng ý với thỏa thuận đền bù này. Có các vận động trong chính giới Mỹ để thông qua một dự luật bồi thường lớn hơn cho các nạn nhân.Trên thực tế, có tổng cộng 70.000 người đã đòi bồi thường, trong số đó có các nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, và chủ yếu là công nhân. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 10.000 đơn là được chấp nhận. Số lượng của các khoản đền bù sẽ được xác định căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của các bệnh mãn tính và tỷ lệ thương tật, do phải làm việc tại khu vực tòa tháp đôi bị sập.