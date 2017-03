660 hồ chứa nước có nguy cơ vỡ tại Trung Quốc

Một người đàn ông kéo xe lội qua một con phố ngập nước ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Lũ lụt do mưa gây ra đã tràn qua các tỉnh ở đông nam Trung Quốc trong tháng này, khiến ít nhất 175 người chết và 86 người mất tích, gây thiệt hại trực tiếp 5 tỷ USD cho nền kinh tế, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Trung Quốc.

Theo AP, một quan chức họ Zhao tại Văn phòng nguồn nước An Huy cho biết mực nước tại hơn 660 hồ trong tỉnh đang ở trên mức báo động. Xinhua cũng đưa tin rằng những hồ chứa nước này đang có nguy cơ bị tràn. Cơ quan kiểm soát lũ lụt An Huy cho biết hầu hết những hồ chứa nước này đều nhỏ, chỉ có 3 hồ là lớn.

Lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc khiến các sông hồ tràn ngập nước. Xinhua cũng cho hay mực nước ở sông Shuiyang và Qingyi - hai nhánh của sông Trường Giang chảy qua An Huy - đã vượt mức cảnh báo an toàn. Rất nhiều hồ chứa nước ở An Huy bắt đầu tháo nước theo lệnh của cơ quan kiểm soát lũ trung ương.

Tại tỉnh Chiết Giang lân cận, ba trong 9 cổng xả lũ đã được mở tại bể chứa nước lớn nhất Trung Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ bờ. Đây là lần đầu tiên hồ Xin'anjiang buộc phải xả nước kể từ năm 1999, cơ quan kiểm soát lũ Chiết Giang cho hay.

Theo Song Minh (VNE)