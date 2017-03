75 triệu USD cho lễ nhậm chức của Tổng thống Obama

Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử của ông Barack Obama công bố, ban đầu số tiền mà họ nhận được là 27 triệu USD nhưng chỉ trong 2 tuần cuối cùng, con số này đã tăng lên thành 75 triệu USD, trong đó có 40 triệu USD do quận Columbia chi. Hiện đã có hơn 2.000 nhà tài trợ với gần 400 người quyên góp mức cao nhất là 50.000 USD.

Như vậy, đây sẽ là lễ nhậm chức Tổng thống hoành tráng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ hôm 17/1, thủ đô Washington D.C đã đón hàng chục nghìn quan chức chính phủ của Mỹ và thế giới tới tham dự lễ nhậm chức.

Theo tin từ đài CNN, chi phí an ninh tiêu tốn nhiều tiền nhất trong buổi lễ nhậm chức. Khoảng 4.000 cảnh sát và hơn 100 cơ quan an ninh đặc biệt từ khắp nước Mỹ sẽ về tham dự lễ diễu hành. Đó là chưa kể đến 8.000 cảnh sát Washington và các đơn vị an ninh trên cả nước được huy động; 10.000 vệ binh quốc gia hỗ trợ lực lượng an ninh tại thủ đô và vùng ngoại ô; 58 cơ quan an ninh và cơ quan chính phủ tham gia bảo vệ an ninh cho buổi lễ; 15.000 đến 18.000 tình nguyện viên hỗ trợ ban tổ chức lễ nhậm chức…

Với con số ước tính khoảng hơn 2 triệu người tham dự, chính quyền Washington D.C đã phải thực hiện một loạt kế hoạch về giao thông, an ninh, phục vụ tiệc sao cho buổi lễ được diễn ra một cách tốt đẹp và ấn tượng.

Đến chiều ngày 17/1, Tổng thống đắc cử Barack Obama đã tới nhà ga Union của Washington D.C sau một lộ trình dài 220km xuất phát từ nhà ga phố 30 ở Philadelphia.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, càng gần tới ngày nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ ông Barack Obama ngày càng cao và thậm chí còn cao ở mức kỷ lục. Rất nhiều người Mỹ tiếp tục bày tỏ tin tưởng rằng, ông Barack Obama sẽ là một Tổng thống tốt.