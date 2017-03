80 người chết do bão ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico

Nhà chức trách Phúc Kiến cho hay họ đã sơ tán 186.700 người. Khoảng 55.000 tàu cá cùng 150.000 ngư dân đã được gọi vào bờ. 6.000 người sống dọc bờ biển, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cũng được chuyển đến nơi an toàn.





Bão Fanapi kèm mưa lớn gây ngập nặng

một con đường ở Cao Hùng, Đài Loan - Ảnh: Xinhua



Một con đường ở Veracruz, Mexico bi ngập nặng

do ảnh hưởng của bão Karl - Ảnh: Xinhua



Nước lũ cuồn cuộn chảy trên một con sông ở Uttarakhand

Ảnh chụp lại từ truyền hình



Theo TƯỜNG VY (TTO/ AP, Xinhua, NDTV)



Trước đó bão đã ập vào Đài Loan gây mưa lớn làm hỗn loạn giao thông và mất điện trên diện rộng. Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết hiện mưa vẫn tiếp tục trút xuống đảo này, với lượng mưa đo được sáng sớm 20-9 là 112cm, khiến nhiều con đường và nhà cửa bị ngập nặng.Theo AP, xe quân đội đã được huy động vào vùng ngập để giúp những người bị mắc kẹt. Các trường học và công sở ở miền nam phải tiếp tục đóng cửa.Thông tin ban đầu cho hay có 107 người bị thương, đa số do bị ngã xe khi đi trong gió mạnh, một số khác bị mảnh kính vỡ bay trúng.Ở những khu vực có nguy cơ xảy ra lở đất, nhà chức trách đã sơ tán 10.000 người. Toàn bộ hoạt động đường sắt và hàng không bị đình trệ, 7 con đường liên tỉnh bị chặn để đảm bảo an toàn…Trong khi đó, bão Karl tràn qua miền đông Mexico khiến 7 người chết, 8 người mất tích, 500.000 người bị ảnh hưởng.Theo thông báo ngày 19-9 của chính quyền Mexico, bão Karl đổ bộ tỉnh Veracruz hôm 18-9 và suy yếu một ngày sau đó, nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề với hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập, 500.000 người sống trong cảnh không điện nước.Tại các đô thị tự trị Medellin de Bravo, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua và Actopanm, nhà chức trách đã sơ tán 40.000 người, trong khi hàng ngàn người khác bị mắc kẹt trên mái nhà chờ được cứu.Tại Ấn Độ, ít nhất 72 người chết và 15 người mất tích ở bang miền bắc Uttarakhand do mưa lớn kéo dài 5 ngày qua gây lũ lụt nghiêm trọng.Almora, Chamauli, Uttarkashi và Nainital là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với hàng chục nhà dân bị nước cuốn trôi. Nhiều khu du lịch gần công viên quốc gia Corbett bị hư hại. Mạng lưới điện và điện thoại bị cắt đứt. Chính quyền đã yêu cầu các trường học đóng cửa cho tới ngày mai, 21-9.Dự báo mưa sẽ còn tiếp tục trút xuống khu vực trong vài ngày tới, và nhà chức trách cảnh báo người dân đề phòng mưa lớn kèm sấm sét.