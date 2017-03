Afghanistan: Bạo lực tăng 300% những tháng qua

Trong bối cảnh an ninh đang xấu đi sau chín năm chiến tranh, Lầu Năm Góc cho biết từ tháng 4- 9/2010, các vụ bạo lực ở Afghanistan đã tăng 300% so với năm 2007 và 70% so với năm ngoái.



Mặc dù các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm kiếm những dấu hiệu tiến bộ, song quân đội Mỹ thừa nhận địa bàn hoạt động và sự phức tạp của phong trào nổi dậy đã tăng lên dù an ninh đang từng bước được thiết lập trên khắp Afghanistan.



Dự kiến trong vài tuần tới Nhà Trắng sẽ công bố báo cáo về cuộc chiến tranh tại Afghanistan một năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua chiến lược mới cho chiến trường này./.





(TTXVN/Vietnam+)