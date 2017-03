Afghanistan: Cậu bé 12 tuổi ôm bom giết người

phía tây bắc thủ đô Kabul, Afghanistan. phía tây bắc thủ đô Kabul, Afghanistan.



Theo An Bình ( Dân trí/ AFP)

Nghi phạm đánh bom đã kích hoạt chiếc áo khoác chứa thuốc nổ tại một khu chợ ở tỉnh Paktika giáp giới với Afghanistan. Người đứng đầu hội đồng quận Shkin, 2 nam giới khác và một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công.Các nguồn tin cho hay nghi phạm đánh bom mới 12 tuổi - một trong những kẻ đánh bom trẻ nhất thực hiện một vụ tấn công.Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ tấn công.“Việc sử dụng trẻ em và thanh thiếu niên, những người chưa phân biệt được cái đúng, cái sai trong các vụ tấn công khủng bố, là độc ác và đi ngược lại mọi nguyên tắc đạo đức của đạo Hồi”, ông Karzai nói.Hồi tháng 2, Cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan (NDS) cho hay hơn 80% trong số 112 người có thể trở thành những kẻ đánh bom tự sát bị bắt giữ trong 9 tháng trước đó là các bé trai trong độ tuổi 13-17.Một phát ngôn viên của Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại tỉnh Paktika.Hôm thứ 7, Taliban đã phát động chiến dịch mùa xuân nhằm tấn công các binh sĩ nước ngoài, lực lượng an ninh Afghanistan và các quan chức chính phủ.Các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, đã cảnh báo nhân viên không ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết.Tại Kandahar ở phía nam, thành phố lớn nhất của Afghanistan, và các thành phố khác trên khắp cả nước, hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát bổ sung đã được triển khai.Một cuộc rút quân dần dần của binh lính chiến đấu nước ngoài dự kiến bắt đầu vào tháng 7 trong khuôn khổ một cuộc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng an ninh Afghanistan.