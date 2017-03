Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 16 người chết

Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.co.uk)

Người phát ngôn của Tỉnh Trưởng tỉnh Helmand cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe máy vào một khu chợ ở Kajake làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và hơn 20 người bị thương.



Sau đó, một quan chức tình báo địa phương, 2 lính gác và 1 thường dân bị thiệt mạng trong một vụ nổ mìn tại Nad Ali.



Taliban đã thừa nhận thực hiện vụ nổ mìn.



Tướng John Allen, chỉ huy Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO cầm đầu ở Afghanistan (ISAF) cho biết, một số nhân viên ISAF cũng bị thương trong vụ đánh bom liều chết.



Tướng Allen cho rằng, các vụ tấn công này không ảnh hưởng đến tiến trình ISAF chuyển giao quyền kiểm soát an ninh ba khu vực Nad Ali, Nawa và Marjah thuộc tỉnh Helmand cho chính quyền Afghanistan./.