Afghanistan giải tán các công ty an ninh tư nhân

Thông cáo từ Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết ông Karzai đã chỉ thị Bộ Nội vụ bắt đầu thực hiện công việc này. Theo đó, trong khoảng bảy ngày tới, Bộ Nội vụ và giám đốc các cơ quan an ninh, tình báo quốc gia phải chuẩn bị danh sách toàn bộ các công ty an ninh tư nhân có đăng ký, với chi tiết về số lượng nhân viên, địa chỉ và lĩnh vực hoạt động.



Trước đó, ngày 17/8, ông Karzai đã yêu cầu 52 công ty an ninh tư nhân đang hoạt động tại nước này, bao gồm cả các công ty an ninh Afghanistan và quốc tế, phải ngừng hoạt động kể từ ngày 1/1/2011.



Quyết định này nhằm khắc phục sự phân tán các nguồn lực tài chính chi cho công tác đào tạo và trang bị khí tài.



Các công ty an ninh tư nhân tại Afghanistan có khoảng 26.000 nhân viên, được thuê làm cho các lực lượng Mỹ và NATO, phái bộ Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán và các hãng truyền thông phương Tây.



Các chuyên gia cho rằng số nhân viên của những công ty an ninh thực tế phải lên tới 40.000 người./.





(TTXVN/Vietnam+)