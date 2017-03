Afghanistan giải thể các công ty an ninh tư nhân

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 6/12 cho biết 52 công ty an ninh khác đã đăng ký với Chính phủ Afghanistan và đã được cấp phép, sẽ tiếp tục hoạt động, cung cấp dịch vụ an ninh cho phái bộ Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo, đại sứ quán, các công ty truyền thông phương Tây ở Afghanistan. Những công ty này hiện sử dụng khoảng 26.500 nhân viên, trong đó 3.400 nhân viên là người nước ngoài.



Hơn 50 sỹ quan cảnh sát người Afghanistan được huấn luyện đặc biệt sẽ được cử đến những công ty tư nhân được cấp phép tham gia hộ tống các đoàn xe hậu cần của Mỹ và liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan.



Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan thông báo sẽ thắt chặt hơn nữa quy định hoạt động của các công ty an ninh tư nhân này, sau khi có nhiều cáo buộc nhân viên an ninh của những công ty này có liên quan đến các vụ sát hại dân thường, cướp giật, đánh bom.



Trụ sở của những công ty được hoạt động sẽ phải chuyển ra ngoài trung tâm thủ đô, tới các vùng ngoại ô của Kabul, nhân viên an ninh phải mặc đồng phục, không được đem vũ khí vào các khu vực dân cư khi không có nhiệm vụ, không được phép chặn xe, khám xét nhà cửa hay phong tỏa đường phố vì bất cứ lý do an ninh nào.



Trước đó, hồi tháng Tám, Tổng thống Hamid Karzai đã ra lệnh đến cuối năm 2010 phải giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân không phép, do lo ngại hoạt động của những công ty này có thể gây ảnh hưởng đến các dự án hỗ trợ đặc biệt quan trọng cũng như đến việc tiếp tế hậu cần cho quân đội./.





