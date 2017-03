“Afghanistan không ký thỏa thuận đối tác với Mỹ”

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai



Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

(Vietnam+)



Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Afghanistan nói: "Tổng thống nhấn mạnh rằng văn kiện đối tác chiến lược sẽ không được ký chừng nào các cuộc tấn công và lùng soát nhà cửa vào ban đêm do NATO cầm đầu chưa chấm dứt."Sau khi nghe báo cáo của phái đoàn do chính phủ được chỉ định xem xét các trường hợp thiệt mạng của dân thường trong các cuộc không kích và lùng soát của NATO thời gian gần đây, Tổng thống cho rằng các chiến dịch tùy tiện và lùng soát nhà cửa của NATO đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng giữa Afghanistan và các lực lượng của NATO và rằng đây là một trong những trở ngại chính cho việc ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Mỹ," tuyên bố nêu rõ.Văn kiện đối tác chiến lược hiện đang trong quá trình đàm phán với Mỹ nói trên sẽ chi phối quan hệ giữa binh lính Mỹ và chính phủ Afghanistan sau khi Mỹ rút binh sĩ chiến đấu khỏi nước này vào năm 2014.NATO đã bảo vệ các chiến dịch kể trên, nói rằng đây là cách thức an toàn nhất nhắm vào các thủ lĩnh của quân nổi dậy, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động này nhưng với sự tham gia ngày một mở rộng của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan.