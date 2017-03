Afghanistan: Phiến quân tấn công khu nhà NATO

Ngoài hai người thiệt mạng thì nhiều người khác cũng đã bị thương trong cuộc tấn công này (Nguồn: AFP)

Các nhân chứng cho hay đã có hai tiếng nổ vang lên ở khu vực nói trên, kèm theo đó là tiếng súng máy. Người phát ngôn của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu tại Kabul cũng đã xác nhận điều này.



Cuộc tấn công được nhắm vào khu nhà của đội tái thiết (PRT) do quân đội Italy thuộc NATO triển khai, đóng tại thành phố Herat. Ngoài hai người thiệt mạng thì nhiều người khác cũng đã bị thương trong cuộc tấn công này.



Lực lượng Taliban gần đây đã tuyên bố mở những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng NATO và Mỹ, nhằm trả đũa các vụ không kích do quân đội Mỹ tiến hành thời gian gần đây.



Hôm 28/5 thì một tướng cảnh sát Afghanistan cùng hai binh sĩ Đức đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát vào tòa nhà thống đốc ở tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan./.

(Theo Vietnam+)