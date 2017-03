Ai Cập: Anh em Hồi giáo kêu gọi ủng hộ Tổng thống

Hàng chục nghìn người ủng hộ ông Morsi đã tập trung tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo mừng chiến thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Phóng viên tại Ai Cập dẫn tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Anh em Hồi giáo cho biết địa điểm chính của cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại quảng trường Abdeen ở thủ đô Cairo, chứ không phải tại quảng trường Tahrir, nơi đang diễn ra các cuộc tình rầm rộ chống Tổng thống Morsi liên quan đến bản hiến pháp mới được cho là trao cho Tổng thống thêm quá nhiều quyền lực.Nhật báo Almasry Alyoum của Ai Cập cho rằng các cuộc biểu tình này có thể làm trầm trọng thêm những bất đồng chính trị và tình trạng bất ổn hiện nay trong bối cảnh nhiều đảng thế tục và tự do đối lập cũng đã kêu gọi những người ủng hộ tổ chức biểu tình và tuần hành tại quảng trường Tahrir nhằm buộc Tổng thống Morsi phải loại bỏ bản hiến pháp mới mà họ cho là "vi hiến" và "phớt lờ lợi ích của công chúng."Trong diễn biến mới nhất, câu lạc bộ Thẩm phán Ai Cập kêu gọi tất cả các thành viên câu lạc bộ, nhân viên tòa án và các cơ quan công tố trên toàn quốc đình công từ ngày 24/11. Tòa án này cho biết đã nhận được 13 đơn kiện của các cá nhân và tập thể đòi hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Morsi, cho rằng cần đưa bản Hiến pháp ra trưng cầu dân ý dưới giám sát của các cơ quan tư pháp.Trước đó, các làn sóng biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Morsi cũng đã biến thành bạo lực khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, một số văn phòng của tổ chức Anh em Hồi giáo bị đốt cháy.Những diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Morsi ngày 22/11 đã cho ban hành tuyên bố Hiến pháp mới, trong đó quy định các cơ quan tư pháp không có quyền giải tán Hội đồng Lập hiến hoặc Hội đồng Shura (Thượng viện); đồng thời không có quyền phủ quyết, bãi bỏ hoặc sửa đổi bất cứ điều luật, tuyên bố hay sắc lệnh nào do Tổng thống ban hành kể từ khi ông nhậm chức ngày 30/6 vừa qua cho đến khi Hiến pháp mới được phê duyệt và Quốc hội mới được bầu ra.Trong khi những người ủng hộ Tổng thống Morsi cho rằng động thái này sẽ giúp chấm dứt tình trạng hỗn loạn thì những người phản đối chỉ trích đây là hành động thâu tóm quyền lực, biến tổng thống trở thành nhà độc tài.Các chuyên gia kinh tế và giới đầu tư cảnh báo tình hình bất ổn chính trị hiện nay có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Ai Cập, cho rằng nền kinh tế mong manh của nước này sẽ không đủ sức chịu đựng những hậu quả của các cuộc biểu tình và các sự kiện gần đây.Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập (FCC) Ahmed al-Wakil cho rằng tình trạng bất ổn có thể sẽ khiến các doanh nghiệp nước ngoài ngừng đầu tư, trong khi các công ty vận tải biển, hàng không và bảo hiểm hàng không tăng phí dịch vụ để bù đắp những rủi ro kinh doanh tại Ai Cập./.