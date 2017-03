Ai Cập bắt đầu tiến hành bầu cử Hạ viện đợt hai

Người dân Ai Cập đi bỏ phiếu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng loạt biện pháp an ninh đã được đưa ra nhằm kiểm soát mọi vi phạm có thể làm hại tiến trình bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 8h00 (13h00 giờ Hà Nội) tại Cairo, Alexandria, Fayoum, Port Said, Damietta, Kafr El-Sheikh, Assiut, Luxor và Red Sea - chín trong số 27 tỉnh, thành của Ai Cập.Cuộc bầu cử lần này chia làm ba đợt và sẽ kết thúc vào ngày 11/1/2012, và dự kiến kết quả sẽ được công bố hai ngày sau đó. Cử tri Ai Cập sẽ bầu chọn ra 498 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện); 10 đại biểu còn lại sẽ do Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), ông Hussein Tantawi chỉ định.Tiếp theo, Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) và sự kiện này được chia thành ba đợt, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc ngày 11/3/2012.Quốc hội khóa mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới để dọn đường cho cuộc bầu cử tổng thống vào trước cuối tháng 6/2012.