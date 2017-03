Ai Cập: Biểu tình rầm rộ tại trung tâm thủ đô Cairo

Biểu tình tại Ai Cập. (Nguồn: AFP)

Đụng độ đã nổ ra tại một số con phố nằm gần quảng trường Tahrir giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh khiến hàng chục người bị thương. Người biểu tình đã leo lên các tường bêtông, xô đổ nhiều đoạn, dùng đá và bom xăng tấn công lại lực lượng cảnh sát.



Cảnh sát đã buộc phải dùng tới đạn hơi cay, bắn chỉ thiên để giải tán đám đông và thiết lập vành đai bảo vệ xung quanh trụ sở Bộ Nội vụ nhằm ngăn chặn những người biểu tình quá khích.



Cuộc biểu tình này được tổ chức theo lời kêu gọi của khoảng 50 chính đảng trong đó có đảng tự do Wafd, đảng Liên minh Chủ nghĩa xã hội Nhân dân, phong trào Mồng 6/4, đảng Hiến pháp, Liên minh thanh niên Maspero.



Theo kế hoạch, cuộc biểu tình này sẽ kéo dài tới ngày 23/11 với các cuộc tuần hành xuất phát từ nhiều địa điểm đổ về quảng trường trung tâm Tahrir và phố Mohamed Mahmoud nằm gần đó.



Theo thống kê, đã có 47 người bị chết và hàng nghìn người bị thương trong bốn ngày đụng độ đường phố vào cuối tháng 11/2011 khi lực lượng an ninh dùng bạo lực để giải tán một cuộc biểu tình ngồi phản đối chính quyền quân sự tại quảng trường Tahrir./.

(Theo Vietnam+)