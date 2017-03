Ai Cập: Chủ tịch CSFA không dính vụ cắt Internet

Nguyên soái Tantawi. (Nguồn: Internet)

(TTXVN/Vietnam+)



Hãng tin chính thức MENA dẫn nguồn tin quân sự khẳng định, Nguyên soái Tantaoui không liên quan đến vụ việc này và ông không đưa ra quyết định cắt đường viễn thông.Ông Hosni Mubarak, cựu Thủ tướng Ahmad Nazif và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli ngày 28/5 bị buộc phải trả khoản tiền phạt lên tới 90 triệu USD vì đã làm tổn hại nền kinh tế Ai Cập khi quyết định cắt Internet và đường điện thoại di động.Trong một diễn biến khác, tối 5/8, cảnh sát Ai Cập đã bắn chỉ thiên và dùng dùi cui để giải tán cuộc biểu tình của khoảng 150 người ở Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đòi "treo cổ" cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Một số người đã bị cảnh sát bắt giữ.Trong khi đó, tờ Tin tức hàng ngày Ai Cập dẫn báo cáo của công ty phân tích rủi ro Maplecroft cho biết, nguy cơ khủng bố tại Ai Cập tăng cao so với năm 2010.Theo Chỉ số nguy cơ khủng bố 2011, Ai Cập được xếp ở mức nguy cơ cao xét theo mức độ đe dọa khủng bố.Nhà phân tích Anthony Skinner của Maplecroft đã đưa ra một số nhân tố dẫn tới tình trạng này, như vị thế an ninh liên tục thay đổi, đảng cầm quyền cũ bị giải thể và các cơ quan an ninh chính của quốc gia bị giải tán.Bên cạnh đó, sự phản ứng dữ dội của người dân chống các chính sách an ninh của chính quyền cũ đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động khủng bố tại Ai Cập. Ngoài ra, các nhóm chiến binh có thể khai thác sự bất ổn ở Libya để tranh thủ cơ hội đe dọa Ai Cập.Hiện Ai Cập đứng thứ 26 trong danh sách nguy cơ khủng bố, trong đó đứng đầu là các nước Somalia, Pakistan, Iraq, Afghanistan, Nam Sudan và Yemen.