Ai Cập điều tra các vụ bạo lực giai đoạn hậu Morsi

Theo phóng viên tại Cairo, Ủy ban thứ nhất sẽ điều tra chiến dịch giải tán người biểu tình của lực lượng cảnh sát tại quảng trường Rabaa al-Adawiya ở Đông Bắc Cairo và Al-Nahda tại tỉnh Giza kế bên khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.



Ủy ban thứ hai sẽ điều tra cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo nhằm vào đồn cảnh sát ở thị trấn Kerdasa thuộc tỉnh Giza khiến 11 cảnh sát thiệt mạng.



Ủy ban thứ ba sẽ điều tra các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ của người Cơ Đốc giáo. Ủy ban còn lại sẽ điều tra vụ việc xảy ra hôm 18/8 khiến 38 người ủng hộ ông Mohamed Morsi bị chết ngạt khi đang trên đường được vận chuyển tại nhà tù Abou Zaabal.



Trước đó, ngày 16/9, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã ủy quyền cho ENCHR điều tra về các vụ bạo lực xảy ra kể từ cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, trong đó có nhiều vụ đụng độ đẫm máu sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo tại Cairo và tỉnh Giza.



Trong một thông cáo báo chí phát hành ngày 28/9, ENCHR đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các vụ việc nghiêm trọng này.



Cũng trong ngày 28/9, hãng thông tấn chính thức MENA thông báo chính quyền các cấp đã tái đưa vào hoạt động một số chuyến tàu khách nối thành phố Alexandria nằm trên bờ Địa Trung Hải và Banda - thủ phủ tỉnh Qalyubia ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile; tỉnh Aswan và tỉnh Qena ở vùng Thượng Ai Cập.



Trước đó, hôm 14/8, Bộ Nội vụ Ai Cập đã ra lệnh ngừng hoàn toàn dịch vụ vận chuyển đường sắt trên toàn quốc do tình hình mất an ninh nghiêm trọng. Người đứng đầu Cơ quan đường sắt Ai Cập, ông Hussein Zakariya cho biết các quan chức an ninh đã cho phép khôi phục hoạt động của hai tuyến đường sắt trên.



Tuy nhiên, hiện chỉ có 16 chuyến tàu được phép hoạt động trong khi an ninh được thắt chặt tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, đặc biệt sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vụ gài chất nổ trên đường ray.





