Ai Cập: Ít nhất 50 người chết, 268 người bị thương

Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đốt lốp xe trong cuộc biểu tình ở Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đây là ngày bạo lực tồi tệ nhất tại Ai Cập kể từ sau chiến dịch giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo tại Cairo và tỉnh Giza kế bên vào ngày 14/8 vừa qua khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.



Một quan chức Bộ Y tế cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng tại thủ đô Cairo và 5 người thiệt mạng ở phía Nam Cairo. Trong khi đó, Bộ Nội vụ cho biết 423 người đã bị bắt giữ sau các cuộc đụng độ bạo lực.



Nhưng tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho rằng có tới 3.500 người bị bắt giữ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tướng Sayed Shafiq cho biết đến tối 6/10, tình hình an ninh tại Cairo đã "trong tầm kiểm soát."



Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - cho biết cảnh sát đã huy động xe bọc thép đến Ramses ở trung tâm Cairo và bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin tiếng súng đã vang lên từ các cuộc đụng độ tại phố Ramses.



Trong một tuyên bố, Đảng Tự do và Công lý (FJP) - nhánh chính trị của MB - đã mô tả các vụ việc xảy ra vào ngày 6/10 như một "vụ thảm sát mới" chống lại những người biểu tình hòa bình, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về những vụ "sát hại" những người ủng hộ ông Morsi.



Trong khi đó, NASL cáo buộc lực lượng an ninh Ai Cập áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi ngăn chặn những người ủng hộ ông Morsi tham gia các cuộc biểu tình hòa bình nhưng lại bảo vệ các cuộc tuần hành của người ủng hộ quân đội.



Theo nhật báo "Al Ahram" do nhà nước quản lý, phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành thu hút hàng nghìn người tham gia tại Cairo, tỉnh Giza và một số tỉnh thành khác trên cả nước nhằm phản đối cuộc "đảo chính quân sự" hôm 3/7 lật đổ nhà lãnh đạo Hồi giáo này.



Đụng độ đã nổ ra tại Cairo khi những người ủng hộ ông Morsi tuần hành tới quảng trường Tahrir, nơi hàng nghìn người đang tổ chức kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh Ai Cập - Israel và ủng hộ lực lượng quân đội.



Các cuộc biểu tình cũng biến thành bạo lực tại quận Garden City ở trung tâm Cairo và quận Dokki thuộc tỉnh Giza. Tại hai địa điểm này, cảnh sát đã bắn đạn hơi cay sau khi người dân địa phương xung đột với những người biểu tình ủng hộ ông Morsi trên đường kéo tới quảng trường Tahrir ở gần đó.



Những người biểu tình cũng đụng độ với lực lượng an ninh và đốt phá 2 xe cảnh sát tại quận Manial thuộc tỉnh Giza - địa điểm diễn ra các cuộc đụng độ thường xuyên giữa những người dân địa phương với những người ủng hộ ông Morsi.



Tại Delga - thị trấn cách Cairo khoảng 10km về phía Nam, một người ủng hộ MB đã thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương trong vụ đụng độ với lực lượng an ninh.



Tại thành phố kênh đào Suez, 6 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát, khi lực lượng an ninh đụng độ và bắn hơi cay vào một đám đông biểu tình ủng hộ ông Morsi.



Các vụ ẩu đả xảy ra khi phe Hồi giáo tuần hành tới quảng trường trung tâm, nơi đám đông ủng hộ quân đội đang tổ chức kỷ niệm cuộc chiến tranh năm 1973.



Tại Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm trên bờ Địa Trung Hải, đụng độ đã nổ ra giữa những người ủng hộ ông Morsi với những người dân quận Sidi Beshr. Cùng ngày, đụng độ bạo lực cũng nổ ra tại các tỉnh Ismailia, Beheira và Aswan.



Ngoài hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Tahrir, nhiều người dân mang theo ảnh Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cũng tổ chức tuần hành tại các tỉnh Ismailia, Mahalla, Beni Suef, Damietta, Sohag, Aswan, Kafr El-Sheikh, Port Said, thành phố Alexandria và nhiều tỉnh thành khác.



Liên minh Hồi giáo NASL kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình vào ngày 8/10 để phản đối "các vụ thảm sát vẫn diễn ra tại Ai Cập."



Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ai Cập Hazem Beblawi đã kêu gọi người dân Ai Cập "đoàn kết khi đất nước đang trên đường hồi phục." Ông cho rằng toàn thể người dân Ai Cập cần phải tin tưởng và lạc quan về tương lai của đất nước./.

(Theo TTXVN)