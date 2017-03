Ai Cập tăng cường an ninh sau vụ tấn công tại Sinai

Những động thái này diễn ra một ngày sau khi các tay súng giấu mặt tấn công xe tuần tra của cảnh sát tại thị trấn Arish ở bán đảo này, sát hại ba cảnh sát và bắn bị thương ba người khác trước khi tẩu thoát.



Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Bộ trưởng Nội vụ Ahmed Gamal Eddin đã đến kiểm tra hiện trường vụ tấn công, trực tiếp đốc thúc tăng cường các biện pháp an ninh và thảo luận các diễn biến an ninh gần đây tại Bán đảo Sinai với các quan chức địa phương. Ngay trong chuyến đi, ông Eddin đã thông báo quyết định cách chức Giám đốc an ninh tỉnh Bắc Sinai, Đại tướng Ahmed Bakr, và bổ nhiệm cấp phó của ông này lên thay thế.



Sau vụ tấn công, lực lượng cảnh sát đã biểu tình phản đối, đe dọa phong tỏa tất cả các tuyến đường dẫn đến thị trấn Arish nếu họ không được chính phủ trang bị những phương tiện cần thiết để tự vệ. Các nguồn thạo tin cho biết các cảnh sát đã phong tỏa tuyến đường cao tốc chính nối thị trấn Arish với thị trấn Rafah giáp Dải Gaza của Palestine.



Giới chức an ninh cho rằng phong trào Hồi giáo Jihad là thủ phạm vụ tấn công ngày 3/11, vì trước đó Jihad đã gửi tin nhắn đe dọa sẽ tấn công các trụ sở cảnh sát, quân đội và các địa điểm du lịch.



Kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào đầu năm 2011, Bán đảo Sinai của Ai Cập đã rơi vào tình trạng bất ổn với sự gia tăng các cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo và các phần tử cực đoan nhằm vào lực lượng an ninh tại khu vực gần đường biên giới với Israel.



Sau vụ các tay súng tấn công một trạm kiểm soát tại Rapha vào ngày 5/8 khiến 16 lính biên phòng Ai Cập thiệt mạng, Cairo đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua nhằm triệt phá các nhóm vũ trang Hồi giáo và lập lại an ninh tại khu vực bất ổn này.



Nhật báo Almasry Alyoum ngày 4/11 cho biết các lực lượng an ninh của Ai Cập đã được đặt trong tình trạng "báo động đặc biệt" sau khi các nhóm khủng bố thánh chiến Hồi giáo được nước ngoài tài trợ bị triệt phá vào cuối tháng Mười vừa qua tại một số quận thuộc thủ đô Cairo. Một nguồn tin an ninh cho biết họ đã nhận được cảnh báo về các vụ tấn công trả đũa của một nhóm khủng bố. Theo một thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập, các nhóm khủng bố này đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào một số nhà thờ Thiên chúa giáo và một số cơ quan nhà nước đầu não.





