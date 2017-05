Ai dễ bị lây nhiễm cúm heo nhất?

Cảnh báo cấp 5: Đại dịch đã cận kề Ngày 29-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo dịch cúm heo từ cấp 4 lên cấp 5 (tổng cộng có sáu cấp). Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho biết mức cảnh báo dịch bệnh lên cấp 5 có nghĩa là mối đe dọa đại dịch toàn cầu đang gần kề. Bà Margaret Chan nói: “Tất cả các nước phải ngay lập tức khởi động các kế hoạch sẵn sàng ứng phó đại dịch. Vấn đề bây giờ là mức độ nghiêm trọng của đại dịch”. Mức cảnh báo dịch cấp 5 có nghĩa là WHO đã xác nhận lây truyền dịch bệnh từ người qua người ở ít nhất hai quốc gia (Mexico và Mỹ). Cấp 6 (cấp cuối cùng) sẽ báo động đại dịch đã lan toàn cầu. Khi nâng cấp cảnh báo lên cấp 5, WHO có thể sẽ đề nghị thêm một số biện pháp phòng chống bùng phát dịch như có thể đề nghị các công ty sản xuất vắc-xin tập trung sản xuất vắc-xin phòng dịch. Đến nay, WHO xác nhận số ca nhiễm chính thức ở Mỹ đã lên đến 91 người. Tuy nhiên, theo báo cáo bổ sung của các phòng thí nghiệm ở Mỹ, đã có 94 ca nhiễm bệnh cúm ở 11 bang, trong đó New York là bang có số ca nhiễm nhiều nhất (51 ca). Mexico báo cáo với WHO đến nay có tám ca chết do nhiễm virus cúm (tăng một người so với ngày trước đó) và 99 ca nhiễm. Số ca nghi nhiễm ở Mexico đã lên đến 2.955 người. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm tăng lên 10 người. LÊ LINH (Theo AP, AFP, Xinhua)