Ai giàu nhất Quốc hội Mỹ?

Nghị sĩ Issa kiếm bộn tiền nhờ các hệ thống an ninh xe hơi, đứng dầu danh sách 50 nhà lập pháp Mỹ giàu nhất hàng năm do báo The Hill công bố. Một phần lớn của cải của ông Issa bắt nguồn từ các quỹ đầu tư và các tài sản trị giá hàng triệu đôla.







Nghị sĩ Darrel Issa.



Theo Thanh Hảo (VietnamNet/Raw Story)

Xếp hạng của The Hill dựa trên bản công khai tài chính mà các thành viên Quốc hội Mỹ đưa ra. Trong số 50 người giàu nhất Quốc hội, 29 người là thành viên Cộng hòa.Hạ viện Mỹ có nhiều người giàu hơn so với Thượng viện, với 37 thành viên giàu nhất của Quốc hội là người thuộc Hạ viện.Các nhà lập pháp được cho sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 cũng xuất hiện trong danh sách.Nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan của Wisconsin, liên danh tranh cử của ứng viên Mitt Romney trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, có khối tài sản ít nhất 2,3 triệu USD. Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio của bang Florida có tổng tài sản khoảng 190.000 USD.Người giàu nhất Quốc hội Mỹ 2012 là một người chỉ trích thẳng thừng Tổng thống Barack Obama. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện.