Airbus: Thêm hai vụ hạ cánh khẩn cấp

Ngày 9-6, một máy bay Boeing 767 của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) chở 210 người đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Halifax (Canada) trên đường bay từ New York (Mỹ) đến Zurich (Thụy Sĩ). Nguyên nhân do cháy trong phòng vệ sinh buồng lái. Theo một quan chức sân bay Halifax, vụ cháy có thể do chập điện trên quạt trần.