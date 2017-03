AL đề nghị LHQ công nhận Palestine là thành viên

Hiện Palestine chỉ là quan sát viên của Liên hợp quốc.



Các ngoại trưởng AL đã ra tuyên bố cam kết tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết và tập hợp sự ủng hộ của tất cả các nước trên thế giới, trước hết từ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, để yêu cầu Liên hợp quốc công nhận chủ quyền của Palestine và chấp nhận nước này là thành viên đầy đủ.



Sau khi AL ra tuyên bố trên, nhà thương thuyết của Palestine Saeb Erekat đã bày tỏ hy vọng các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như Mỹ, sẽ không dùng quyền phủ quyết của mình để ngăn Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.



Hiện Israel và Mỹ chưa có phản ứng chính thức về quyết định trên, mặc dù Mỹ trước đó luôn dọa sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để bác lại yêu cầu Palestine là thành viên Liên hợp quốc.



Trong khi đó, truyền hình Israel cùng ngày cho biết Thủ tướng nước này vừa thông qua kế hoạch xây dựng 210 ngôi nhà ở khu định cư Itamar, khu Bờ Tây.



Phía Palestine tuyên bố sẽ không nối lại các cuộc thương lượng với Israel nếu Ten Aviv không ngừng xây dựng các khu định cư ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng và chấp nhận đường ranh giới trước năm 1967./.

