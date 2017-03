Algeria chính thức đóng cửa biên giới với Libya

Bộ trưởng đặc trách các vấn đề Bắc Phi và châu Phi của Algeria, ông Abdelkader Messahel. (Ảnh: Getty)

Tại cuộc họp báo cùng ngày về hội nghị quốc tế chống khủng bố ở vùng Sahel sẽ diễn ra tại Alger trong hai ngày 7-8/9, ông Messahel cho biết an ninh được bảo đảm "tối đa" ở biên giới Algeria-Libya với sự có mặt "tăng cường" của các lực lượng quân đội và an ninh Algeria.



Giải thích về quyết định đơn phương này của Chính phủ Algeria, ông Messahel cho biết "không có gì bảo vệ" biên giới bên phía Libya.



Sau khi nổ ra cuộc nổi dậy vào tháng 2/2011, toàn bộ lực lượng quân đội, biên phòng và hải quan Libya đã rời vị trí kiểm soát biên giới với Algeria để tham gia vào cuộc chiến chống quân nổi dậy tại các thành phố.



Do đó, Algeria phải một mình kiểm soát gần 1.000km đường biên giới trên bộ, nơi diễn ra hoạt động của các nhóm khủng bố Al Qaeda và buôn lậu vũ khí cũng như ma túy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Messahel không cho biết thời điểm mở lại biên giới với Libya.



Mặc dù vậy, ông Messahel vẫn hoan nghênh nỗ lực của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libya đã thiết lập các thể chế theo chuẩn mực quốc tế cũng như quyết tâm của NTC ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh ở trong nước.



Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, ông Messahel thông báo cả Morrocco và Libya đều không được mời tham dự Hội nghị quốc tế cấp cao về hợp tác chống khủng bố nói trên./.

(Theo Vietnam+)