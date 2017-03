Al-Qaeda bắt cóc 1 quan chức hàng đầu ở Algeria

Nguồn tin Bộ Nội vụ cho biết vụ bắt cóc xảy ra trong sa mạc Sahara. Ba tay súng có vũ trang đã chặn đoàn xe của ông Khelifi ông vừa rời khỏi một cuộc họp tổ chức ở khu vực gần biên giới Libya.



Những kẻ tấn công đã thả lái xe và một trợ lý của ông Khelifi, nhưng lại giải quan chức này về phía gần biên giới Libya. Sau đó, ông Khelifi đã liên lạc qua điện thoại với gia đình song không được tiết lộ nơi ông đang bị giam giữ.



Đây được coi là vụ bắt cóc ngang nhiên nhất tại Algeria trong nhiều năm qua vì các quan chức Algeria luôn được sự hộ tống cẩn mật của các nhân viên an ninh và là mục tiêu khó khăn của các tay súng.



Hiện tại, Bộ Nội vụ Algeria chưa xác định được danh tính của những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, trước đó, hai quan chức an ninh giấu tên của Algeria tiết lộ nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) đã thực hiện vụ bắt cóc này.



Giới chức an ninh Algeria lo ngại tình hình bất ổn ở Libya đã tạo cho Al-Qaeda một căn cứ trú ẩn an toàn để thực hiện các hành vi bạo lực.



Chuyên gia an ninh của Algeria Samer Riad nhận định sự rối loạn ở Libya đang giúp AQIM trở nên mạnh hơn và đây là một thực trạng rất nguy hiểm.



Giới ngoại giao phương Tây cũng thừa nhận Algeria đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Al-Qaeda./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)