Al-Qaeda chuyển lửa sang châu Âu

Cùng với sự kiện Osama Bin Laden tái xuất chỉ vài hôm trước ngày kỷ niệm lần thứ sáu vụ khủng bố kinh hoàng 11-9-2001 ở Mỹ sau bốn năm mai danh ẩn tích, việc hồi tuần rồi cảnh sát hình sự liên bang (BKA) Đức bắt nóng 3 tên tình nghi trong một mạng lưới khủng bố nội địa có thể lên đến 50 tên âm mưu tiến hành một sự kiện 11-9 trên đất Đức để gây tiếng vang trên thế giới khiến chính quyền Đức lo âu.

Mặc dù lực lượng chống khủng bố Đức đã hoạt động hết sức tích cực , các tổ chức khủng bố trong nước vẫn bành trướng. Các mối đe dọa ngày càng lớn hơn vì các thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan ẩn náu ở Pakistan và miền Đông Afghanistan đã quyết định tăng cường những vụ tấn công khủng bố ở châu Âu mà Đức là một trong những nước có các nhóm khủng bố tại chỗ hoạt động hăng nhất.

Động ổ

Mọi việc bắt đầu từ cuộc khám xét một ga-ra xe hơi cho thuê vùng thắng cảnh núi Đen vào một ngày tháng bảy vừa qua. Cảnh sát chống khủng bố Đức tìm thấy tại đây 12 thùng nhựa màu xanh lớn chứa 700 lít dung dịch có 35% hóa chất hydrogen peroxide đủ để chế tạo nhiều quả bom có sức tàn phá của 550 kg thuốc nổ TNT.

Cảnh sát Đức không khám ga-ra nói trên một cách tình cờ mà sau khi theo dõi một người đàn ông Đức theo đạo Hồi, thuộc Liên hiệp thánh chiến Hồi giáo (IJU), một tổ chức khủng bố nội địa chi nhánh của tổ chức Phong trào Hồi giáo Uzbekistan ở Trung Á và có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda. Theo cơ quan điều tra Đức, IJU nổi tiếng về khoản “căm ghét Mỹ”.

Trước đó, vào tháng 12-2006, cảnh sát Đức phát hiện người đàn ông nói trên “vãn cảnh” một cách đáng nghi một cơ sở quân sự Mỹ ở Hanau, gần thành phố Frankfurt. Trong quá trình theo dõi hai kẻ tình nghi khác, họ đã phát hiện ra ga-ra đáng nghi mà những kẻ tình nghi vừa kể từng lui tới.

Để những kẻ khủng bố không thể dùng lượng hóa chất nguy hiểm nói trên để chế tạo bom, BKA đã tráo hàng, lấy toàn bộ chất hydrogen peroxide loại 35% ra và bơm trở vào loại 3% không thể chế thành bom. Đồng thời tiếp tục theo dõi từng đường đi nước bước của đối tượng.

Ngày 1-9, BKA phát hiện ba kẻ tình nghi lấy đi một bình đem giấu trong một nhà nghỉ ở Medebach-Oberschledorn, một ngôi làng nhỏ chỉ có 900 dân ở miền Trung nước Đức. Sau đó, cuộc chế tạo bom đã được tiến hành. Trong lúc di chuyển, các đối tượng gặp rắc rối với cảnh sát giao thông và có dấu hiệu chuẩn bị chạy trốn.

Lập tức quyết định bắt nóng các đối tượng đã được đưa ra. 14 giờ 30 ngày 4-9, 600 cảnh sát BKA và cảnh sát chống khủng bố GSG-9 thực hiện đồng thời 12 cuộc khám xét khẩn cấp. Gần Frankfurt, họ đã bắt được hai người Đức theo đạo Hồi và một người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống ở Đức. Họ cũng tịch thu được nhiều ngòi nổ chuyên dùng.

Hai người Đức bị bắt được xác định là Fritz Martin Gelowicz, 28 tuổi và Daniel Martin Schneider, 22 tuổi. Người thứ ba là Adem Yilmaz, 29 tuổi. Theo cơ quan điều tra Đức, Gelowicz là thủ lĩnh nhóm IJU ở Đức. Cả ba đều trải qua các trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Pakistan. Bà Monika Harms, chánh công tố viên Liên bang Đức, cho biết cả ba đã bị truy tố về tội chuẩn bị tấn công khủng bố những cơ sở quân sự của Mỹ ở Đức.

Bà Harms không cho biết những mục tiêu cụ thể nào mà nhóm IJU định tấn công nhưng theo đài Suedwestfunk, chủ yếu là sân bay quốc tế Frankfurt và căn cứ không quân Mỹ Ramstein. Ngoài ra, dường như bọn khủng bố cũng nhắm vào các quán rượu, vũ trường v.v..., những nơi người Mỹ thường lui tới. Sân bay Frankfurt được xem là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất ở châu Âu, còn căn cứ không quân Ramstein là cơ sở hậu cần chủ yếu của quân đội Mỹ phục vụ cuộc chiến ở Iraq. Ngày thực hiện có thể là thứ ba 11-9, trùng với kỷ niệm lần thứ sáu sự kiện 11-9 ở Mỹ. Nói chung, các mục tiêu nói trên đều đáp ứng với tiêu chí của nhóm IJU: giết càng nhiều người Mỹ ở Đức càng tốt.

Tình báo Mỹ góp công

Nhật báo Mỹ The Los Angeles Times , dẫn lời một số quan chức tình báo Mỹ giấu tên, cho biết tình báo Mỹ đã nghe được những cuộc đàm thoại đáng nghi giữa Pakistan và Stuttgart, Đức, theo đó có những dấu hiệu cụ thể hoạt động khủng bố ở Đức. Nhưng thông tin này đã được chuyển đến cơ quan an ninh Đức từ năm ngoái. Một nguồn tin Đức hôm 7-9 cho biết thêm, dựa trên những thông tin này, Đức đã tiến hành cuộc điều tra từ 9 tháng nay với sự tham gia của 300 cảnh sát và nhân viên an ninh. Cảnh sát BKA đã bí mật theo dõi hàng chục quán cà phê Internet trước khi tập trung theo dõi ba đối tượng bị bắt hôm thứ ba tuần rồi. Các lá thư điện tử của các đối tượng này đã bị đọc lén thường xuyên. Có nguồn tin nói qua theo dõi thư điện tử, cảnh sát chống khủng bố biết rằng ba kẻ tình nghi đã nhận lệnh từ Pakistan hành động vào ngày 15-9.

Điều đáng nói là mặc dù các tên khủng bố đánh hơi biết đang bị theo dõi nhưng chúng vẫn tiếp tục mưu đồ dùng xe hơi chở bom tấn công các mục tiêu đã định. Tạp chí

Focus Đức cho biết ba kẻ tình nghi bị bắt từng mua ba chiếc xe con cũ ở Pháp đem về Đức. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Đức nói còn quá sớm để khẳng định những chiếc xe này sẽ được dùng để chở bom.

Theo tờ Bild Zeitung, thủ trưởng cơ quan cảnh sát Liên bang Đức cho biết đang tìm bắt khẩn cấp 10 tên tình nghi trong nhóm IJU và mở rộng cuộc điều tra sang 40 đối tượng khác.

Việc phá vỡ âm mưu đánh bom hàng loạt ở Đức theo lệnh chỉ đạo từ các thủ lĩnh Al-Qaeda ở Pakistan sử dụng các nhóm khủng bố nội địa đã đặt ra một vấn đề: làm thế nào ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan tại chỗ? Đây không chỉ là vấn đề riêng của Đức.