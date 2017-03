"Al-Qaeda đứng sau âm mưu mới tấn công Mỹ"

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: Internet)

Phát biểu tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay ở New York nhân dịp tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9, Ngoại trưởng H.Clinton tiết lộ một báo cáo mới nhất cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đang âm mưu tấn công nước Mỹ, đặc biệt nhắm vào các mục tiêu là Washington và New York.



Bà cho biết trong khi mối đe dọa này vẫn chưa được kiểm chứng, các thông tin tình báo đã chỉ ra rằng các nhân tố al-Qaeda đứng sau âm mưu tấn công nước Mỹ.



Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẽ "không ngại sử dụng sức mạnh quân sự" nếu cần thiết để chống lại các tổ chức khủng bố như al-Qaeda. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tôn trọng pháp quyền, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng vũ lực để tự vệ, tôn trọng chủ quyền của các nước và cả những đạo luật về xung đột vũ trang.



Bà tuyên bố các nghi phạm khủng bố sẽ "bị giam giữ nhân đạo" và khi Mỹ tấn công một nước bao che khủng bố, họ sẽ tìm cách bảo vệ dân thường vô tội.



Bà H.Clinton thăm Đại học Tư pháp Hình sự John Jay trong bối cảnh an ninh đang được tăng cường đặc biệt sau khi có thông tin tình báo về mối đe dọa khủng bố đáng tin cậy nhưng chưa được kiểm chứng nhằm vào New York và Washington trong dịp 11/9.



Hiện có nhiều luồng thông tin khác nhau về tổ chức liên quan mối đe dọa này.



Một quan chức đang tham gia cuộc điều tra xác định tung tích các nghi can được báo chí Mỹ dẫn lời nói rằng có bằng chứng cho thấy những kẻ "có chung tư tưởng" với al-Qaeda, nhưng không liên hệ trực tiếp đến các phần tử al-Qaeda đứng sau mối đe dọa khủng bố.



Các cơ quan chức năng Mỹ hiện chưa xác định được tung tích ba nghi phạm đứng sau mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra vào đúng dịp tưởng niệm 10 năm các vụ khủng bố đẫm máu trên đất Mỹ.



Trước đó, ngày 8/9, chính phủ liên bang và chính quyền thành phố New York thông báo Mỹ đã nhận được các thông tin tình báo cụ thể, nhưng chưa được kiểm chứng, nói rằng có hai hoặc ba đối tượng có thể đã xâm nhập vào Mỹ với âm mưu tấn công Washington hoặc New York trong dịp 11/9.



Các quan chức cho biết thông tin tình báo này cụ thể đến mức làm thay đổi đánh giá trước đó của chính quyền là không có thông tin nào đáng tin cậy về âm mưu tấn công nước Mỹ vào dịp 11/9.



Báo chí Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có được thông tin về danh tính của các đối tượng có thể đang âm mưu tấn công nước Mỹ, mặc dù thông tin tình báo là rất đáng tin cậy. Điều này khiến các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Mỹ rất khó khăn để tìm kiếm những kẻ tình nghi.



Lý do mà chính quyền liên bang và địa phương công bố thông tin tình báo về khả năng bị tấn công là để người dân có ý thức đặc biệt cảnh giác và thông báo ngay lập tức mọi dấu hiệu tình nghi cho cơ quan chức năng.



Trong khi đó, ngày 9/9, các tin tặc trong một khoảng thời gian ngắn đã đột nhập và kiểm soát tài khoản Twitter của kênh truyền hình tin tức NBC (Mỹ) và tuyên bố một vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra tại New York.



Tuy nhiên, đây chỉ là một báo động giả do tin tặc thực hiện.



Thông điệp giả mạo đầu tiên gửi đi từ địa chỉ tài khoản @nbcnews của NBC viết: "Đây không phải trò đùa, Khu vực số 0 (Ground Zero) vừa bị tấn công. Chúng tôi đang cố gắng ghi lại cảnh hiện trường."



Thông điệp thứ hai tuyên bố một chiếc máy bay đã bị không tặc tấn công và nó đã lao xuống khu vực trước đây là tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy trong vụ tấn công 11/9/2001.



Tiếp đó là thông điệp thứ ba với dòng chữ: "Chuyến bay 5736 đã nổ tung tại khu vực này, tình nghi do không tặc thực hiện. Tiếp tục cập nhập thông tin."



Những thông điệp trên được phát trong vài phút và sau đó, NBC đã lập tức ra thông cáo cho biết tài khoản mạng Twitter của họ vừa bị đột nhập trái phép.



Sự cố này xảy ra trong lúc người dân Mỹ đang hoang mang và lo sợ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố vào dịp 11/9. An ninh tại hai thành phố từng hứng chịu các vụ tấn công ngày 11/9/2001 đã được đặc biệt tăng cường.



Ngay sau khi nhận được thông tin tình báo, cảnh sát New York đã gia tăng kiểm soát, chặn nhiều xe tải để kiểm tra tại lối vào các đường hầm ra vào thành phố.



Chính quyền thành phố cũng cho biết họ đã triển khai lực lượng lớn tại các tuyến tàu điện ngầm và đường sắt vào giờ cao điểm ngày 9/9.



Kể từ sau sự kiện 11/9/2001, hàng năm cứ đến dịp kỷ niệm ngày này đến có những mối đe dọa nhất định về khả năng xảy ra khủng bố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có thông tin về một mối đe dọa với một âm mưu cụ thể.



Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị về khủng bố vào ngày 19/9 tới đây./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)