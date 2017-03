Al-Qaeda kiểm soát thêm 1 thành phố lớn ở Yemen

Các tay súng AQAP. (Nguồn: Internet)

Một quan chức địa phương cho biết: "Sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội với quân chính phủ, các tay súng AQAP đã chiếm được toàn bộ thành phố Azzan và tuyên bố Azzan được sáp nhập vào tiểu vương quốc Hồi giáo của lực lượng này."



Một số thủ lĩnh bộ tộc và người dân đã xác nhận thông tin trên qua điện thoại với Tân Hoa xã, đồng thời cho hay phiến quân AQAP đang có được ưu thế lớn vì sự hiện diện yếu ớt của lực lượng an ninh.



Cách thủ đô Sanaa khoảng 458km về phía Đông Nam, tỉnh Shabwa được coi là thành trì của hàng trăm phiến quân al-Qaeda, trong đó có giáo sĩ người Yemen sinh ra tại Mỹ Anwar al-Awlaki.



Trong bối cảnh bất ổn đang leo thang ở Abyan, các tay súng AQAP cùng ngày cũng đã chiếm huyện Wadhiee, quê hương của Phó Tổng thống Abdu Rabu Mansour Hadi.



Trong khi đó, hãng tin chính thức Saba và một quan chức địa phương khác cho biết lực lượng an ninh đặc nhiệm Yemen ngày 1/6 đã giành lại quyền kiểm soát một số tòa nhà chính quyền ở thủ đô Sanaa, vốn trước đó bị các thành viên bộ tộc có vũ trang trung thành với thủ lĩnh đối lập Sadiq al-Ahmar chiếm giữ.



Trong một diễn biến liên quan, Chính quyền Italy đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Yemen và rút các nhà ngoại giao ở thủ đô Sanaa về nước.



Theo một thông cáo ngoại giao, Italy đưa ra quyết định trên do tình hình bạo lực leo thang ở Yemen, nhất là tại Sanaa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Italy Maurizio Massari cho biết: "Tình hình ở Sanaa rất căng thẳng, hiện hữu mối đe dọa đối với các sứ quán châu Âu, đặc biệt tại khu vực quanh trụ sở Đại sứ quán Italy."



Cũng trong ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định phái ông John Brennan, cố vấn hàng đầu về chống khủng bố và an ninh nội địa của Nhà Trắng, tới Vùng Vịnh giữa lúc Washington quan ngại tình hình bạo lực leo thang tại Yemen.



Dự kiến, ông Brennan sẽ tới Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để thảo luận với các quan chức về vấn đề Yemen./.

(Theo Vietnam+)