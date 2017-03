Ăn cắp sóng wi-fi là phạm pháp

Ngày 11-8 tại Đức, luật chống xâm nhập, tấn công máy tính thông qua vào cuối tháng 5-2007 có hiệu lực. Luật cấm sản xuất, mua bán và tàng trữ các công cụ dùng để đánh phá mạng vi tính. Mọi hành vi tìm cách xâm nhập hệ thống kiểm soát an ninh của máy vi tính, chôm chĩa mật khẩu để truy cập vào kho dữ liệu đều bị coi là phạm pháp, không cần biết mục đích có phải là ăn cắp dữ liệu hay không. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm không chỉ bị nộp phạt mà còn có thể bị phạt đến 10 năm tù. Luật nêu trên đã từng bị phản đối gay gắt bởi các chuyên gia máy tính cho rằng luật đã vô tình gây khó khăn cho những người làm công tác bảo vệ an ninh mạng và các công ty nghiên cứu phần mềm giúp kiểm soát và tăng cường an ninh mạng. Văn bản luật này cũng khiến các phần mềm ứng dụng phổ thông vô tình trở thành công cụ bất hợp pháp. HỒNG CẨM (Theo InfoWorld)