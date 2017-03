Ấn Độ: 19 người chết do nắng nóng

Nhiều địa phương khác cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Daily Mail cho biết tại Delhi nhiệt độ ngày 25-5 lên tới 44 độ C, cao nhất từ trước tới nay.

Người dân Delhi chật vật chống chọi với nắng nóng - Ảnh: Daily Mail

Các bang Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, vùng Vidarbha, khu vực duyên hải Andhra Pradesh cùng nhiều khu vực của Haryana, Rajasthan, Chhattisgarh và Tamil Nadu… cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi lên trên 45, 46 độ C.

Riêng khu vực Allahabad thuộc bang Uttar Pradesh có nhiệt độ cao nhất đến 47,2 độ C, kế đó là khu vực Agra 46,1 độ C.

Tại bang Odisha, nhà chức trách xác nhận đã có 19 người chết do nắng nóng. Con số này dự kiến sẽ còn tăng do nhiều địa phương hiện chưa gửi báo cáo xác nhận cuối cùng về các trường hợp chết do nắng nóng.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo nói 81 người chết do nắng nóng, nhưng hiện mới có 19 trường hợp được xác nhận, 30 trường hợp khác đang chờ báo cáo của địa phương. 32 trường hợp còn lại được xác định chết do những lý do khác nhau”, một quan chức nói.

Theo Tân Hoa xã, một quan chức bang Odisha ngày 26-5 đã khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà vào buổi trưa để tránh bị ảnh hưởng. Về phía chính phủ, Bộ trưởng Ngân khố Surya Narayan Patra nói họ theo dõi sát sao tình hình và sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

Các quan chức thời tiết dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới, và nhiệt độ có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Báo chí địa phương đưa tin nhiều người đã nghỉ làm ở nhà do không chịu nổi nắng nóng.

Theo TƯỜNG VY (TTO/Daily Mail, Tân Hoa xã, deccanherald.com)