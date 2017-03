Ấn Độ bàng hoàng vì cô gái bị hiếp dâm qua đời

Đêm 16/12, sau khi xem bộ phim "Life of Pi" tại một siêu thị ở New Delhi, cô gái trẻ 23 tuổi và bạn trai đã lên một chiếc xe buýt với hy vọng sẽ nhanh về nhà bởi trời đã khuya. Đôi trẻ không ngờ họ đã trở thành nạn nhân của vụ việc làm đảo lộn cả xã hội Ấn Độ suốt hơn một tuần qua.



Truyền hình Ấn Độ sáng nay đã thông báo tin cô gái trẻ thiệt mạng với dòng tít "Yên nghỉ nhé: Người con gái của Ấn Độ", cho thấy câu chuyện của cô đã lay động cả đất nước ra sao.

Nhiều người đàn ông ở Ấn Độ cũng tham gia biểu tình phản đối cưỡng bức. Họ giơ biểu ngữ "Đàn ông đích thực không hiếp dâm". Ảnh: AFP

Kể từ khi cô bị tấn công, các lãnh đạo của đất nước đã cầu nguyện cho cô và lên án vụ tấn công, cũng như bỏ tiền để cô điều trị ở Singapore. Dù danh tính của cô chưa được tiết lộ, các bài báo cho biết cô là một sinh viên trường y đã lớn lên tại vùng nông thôn ở bang Uttar Pradesh, bang lớn nhất Ấn Độ nằm ngay cạnh thủ đô New Delhi.



Cha mẹ cô, những người đã sang Singapore sau khi cô được máy bay đưa tới cấp cứu trong đêm thứ tư, đã bán mảnh đất nhỏ của họ ở quê để con có tiền ăn học. Hàng ngày họ cũng chỉ được ăn rôti với bánh mỳ và muối.



"Đó là những con người đơn giản, chất phác, chẳng bao giờ mơ tới việc lên một chiếc máy bay, chưa nói gì tới việc ra nước ngoài trên một chiếc máy bay cấp cứu", một nguồn tin tại bệnh viện cho tờ Straits Times của Singapore biết.



Trước khi tới Singapore, cô gái trẻ đã cố gắng cung cấp lời khai cho cảnh sát tại bệnh viện Safdarjung ở Delhi về các sự kiện diễn ra vụ tấn công nhằm vào cô. Cảnh sát và các công tố viên đã biết được việc 6 gã đàn ông đã lên một chiếc xe buýt chở học sinh và chạy lòng vòng sau khi đã rất say xỉn. Cả nhóm đã đón đôi nam nữ khi họ đứng ngoài siêu thị.



Ngay trước khi dừng lại ở ngoài siêu thị, cả nhóm đã đón một hành khách khác và lấy hết tiền trong ví nạn nhân. Sau khi đe dọa bạn trai của cô gái, cả nhóm đã đánh đấm hai người trước khi thi nhau cưỡng hiếp cô gái ở phía sau xe trong lúc chiếc xe chạy vòng quanh Delhi trong 45 phút.



Những kẻ này còn cầm một chấn song sắt đã rỉ tấn công tình dục cô gái, khiến cô bị thương tổn nghiêm trọng vùng ruột, trước khi ném cô ra khỏi xe.



Chiếc xe đã đi qua nhiều đồn cảnh sát trong đêm, nhưng chẳng bị chốt nào chặn lại kiểm tra.



Sau khi tin tức được đưa lên báo, nhiều cuộc biểu tình nhỏ đã nổ ra, trước khi lan rộng ra toàn quốc. Người biểu tình càng ra đường nhiều do tức giận trước việc cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp họ.



Chính phủ Ấn Độ đã lập tức thành lập ủy ban điều tra để làm rõ các sai lầm trong đêm định mệnh đó và hậu quả của nó. Nhưng trong một bài phát biểu trước các lãnh đạo bang ở New Delhi hôm 27/12, Thủ tướng Manmohan Singh thừa nhận đây không phải là trường hợp cá biệt.

"Chúng ta phải nhìn lại vấn đề này (hiếp dâm tập thể), vốn đã xuất hiện ở mọi bang và khu vực. Vấn đề này cần sự quan tâm tới chính quyền trung ương và cấp bang", ông nói.



Các vụ hiếp dâm tập thể xảy ra gần như mỗi ngày tại Ấn Độ và chúng hiếm khi được báo chí đưa tin. Vụ việc ở Delhi, vì thế, đã trở thành trường hợp rất hiếm hoi.



Trong đêm 27/12, một thiếu nữ 17 tuổi khác đã tự sát sau khi cảnh sát tìm cách thuyết phục cô từ bỏ việc khởi kiện những kẻ hiếp dâm tập thể mình để nhận tiền bồi thường và kết hôn với một trong những kẻ đã tham gia hiếp dâm.

